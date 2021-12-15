https://ria.ru/20211215/donfrid-1763833160.html
Помощник госсекретаря США прибыла в администрацию президента России
Помощник госсекретаря США прибыла в администрацию президента России - РИА Новости, 15.12.2021
Помощник госсекретаря США прибыла в администрацию президента России
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в администрацию президента России на переговоры с замруководителя офиса главы государства Дмитрием Козаком,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:41
2021-12-15T13:41
2021-12-15T14:36
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ситуация на украине
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в администрацию президента России на переговоры с замруководителя офиса главы государства Дмитрием Козаком, передает корреспондент РИА Новости. "Жду с нетерпением (встречи)", — сказала она перед началом мероприятия.Ранее дипломат пообщалась в МИД с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Они обсуждали гарантии безопасности Москвы в условиях усиления военного присутствия НАТО на востоке Европы и эскалации на Украине. Именно оттуда Донфрид приехала в Москву.Седьмого декабря лидеры России и США провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность развитием украинского кризиса, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил, что Вашингтон на высоком уровне обсудит с главными союзниками по НАТО обеспокоенность Москвы расширением альянса. Параметры встречи прорабатываются.В российском МИД позже заявили, что настаивают на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени. Дипломаты пообещали сделать комплексное предложение в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.
https://ria.ru/20211215/donfried-1763792519.html
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в мире, сша, дмитрий козак, нато, ситуация на украине, россия
13:41 15.12.2021 (обновлено: 14:36 15.12.2021)
Помощник госсекретаря США прибыла в администрацию президента России
Помощник госсекретаря США Донфрид прибыла в администрацию президента России