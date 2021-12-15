10:17 15.12.2021 (обновлено: 10:25 15.12.2021)
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула здание МИД
Помощник госсекретаря США Донфрид обсудила в МИД Украину и гарантии безопасности России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Карен Донфрид выходит из здания министерства иностранных дел России после переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула МИД РФ, где провела переговоры по Украине и гарантиям безопасности России, передает корреспондент РИА Новости. Встреча продлилась около 40 минут.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости ранее выразил надежду, что США проявят практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. Он добавил, что в ходе встреч с Донфрид российская сторона представит ей логику и конкретику российской идеи о гарантиях.
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Кроме того, источник в администрации президента РФ сообщал РИА Новости, что Донфрид в среду планирует встретиться с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Одной из тем обсуждения также называлась Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США. По заявлению МИД, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и как минимум четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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