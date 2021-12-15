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Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег - РИА Новости, 15.12.2021
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:13
2021-12-15T12:39
в мире
владимир зеленский
андрей богдан
дмитрий гордон
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, должен ли президент ему до сих пор много денег, Богдан ответил: "Должен. Что такое "много", что такое "мало". Должен. Не отдал".О каком сумме идет речь, Богдан не сказал."Отстань. Не скажу", - ответил он Гордону.Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
https://ria.ru/20211215/otstavka-1763763001.html
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в мире, владимир зеленский, андрей богдан, дмитрий гордон
02:13 15.12.2021 (обновлено: 12:39 15.12.2021)
 
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег

Экс-глава офиса президента Украины Богдан заявил, что Зеленский должен ему денег

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.
Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, должен ли президент ему до сих пор много денег, Богдан ответил: "Должен. Что такое "много", что такое "мало". Должен. Не отдал".
О каком сумме идет речь, Богдан не сказал.
"Отстань. Не скажу", - ответил он Гордону.
Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
01:13
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
 
В миреВладимир ЗеленскийАндрей БогданДмитрий Гордон
 
 
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