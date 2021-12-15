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Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег - РИА Новости, 15.12.2021
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:13
2021-12-15T02:13
2021-12-15T12:39
в мире
владимир зеленский
андрей богдан
дмитрий гордон
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, должен ли президент ему до сих пор много денег, Богдан ответил: "Должен. Что такое "много", что такое "мало". Должен. Не отдал".О каком сумме идет речь, Богдан не сказал."Отстань. Не скажу", - ответил он Гордону.Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
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в мире, владимир зеленский, андрей богдан, дмитрий гордон
02:13 15.12.2021 (обновлено: 12:39 15.12.2021)
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
Экс-глава офиса президента Украины Богдан заявил, что Зеленский должен ему денег