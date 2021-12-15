https://ria.ru/20211215/ayza-1763808191.html

"Я одна": Айза ответила на вопрос про личную жизнь

"Я одна": Айза ответила на вопрос про личную жизнь - РИА Новости, 15.12.2021

"Я одна": Айза ответила на вопрос про личную жизнь

Айза Долматова в Instagram ответила на вопрос подписчика о личной жизни. Бывшая жена Гуфа призналась, что сейчас не состоит в отношениях. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:00

2021-12-15T12:00

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шоубиз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Айза Долматова в Instagram ответила на вопрос подписчика о личной жизни. Бывшая жена Гуфа призналась, что сейчас не состоит в отношениях.Ее экс-супруг Алексей Долматов осенью сделал предложение своей девушке Юлии Королевой. В социальных сетях он разместил фото с кольцом на безымянном пальце избранницы.Айза отметила, что не держит зла на бывшего мужа.Однако многие подписчики не верят словам Айзы, поскольку она часто пытается задеть Гуфа своими высказываниями или действиями. В недавнем видео она вместе с сыном Сэмом высмеяла идею экс-супруга о женитьбе.Ранее о домогательствах Айзы рассказал бывший друг Гуфа рэпер Птаха.

https://ria.ru/20211214/nyusha-1763653624.html

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айза долматова, знаменитости, шоу-бизнес