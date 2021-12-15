"Я одна": Айза ответила на вопрос про личную жизнь
Бывшая жена Гуфа Айза призналась в одиночестве
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Айза Долматова в Instagram ответила на вопрос подписчика о личной жизни. Бывшая жена Гуфа призналась, что сейчас не состоит в отношениях.
"Я одна. И мне невероятно круто. Никакого чувства одиночества, никакой жалости к себе. Никакого самоедства из-за возраста. Я убедилась, что не хочу отношений в ближайшее (долгое) время. Мне не нужна вторая половинка, потому что я целая", – написала девушка.
Ее экс-супруг Алексей Долматов осенью сделал предложение своей девушке Юлии Королевой. В социальных сетях он разместил фото с кольцом на безымянном пальце избранницы.
Айза отметила, что не держит зла на бывшего мужа.
"Даже не злюсь. Я буду счастлива, если он будет счастлив. Отпустила давно", – призналась девушка.
Однако многие подписчики не верят словам Айзы, поскольку она часто пытается задеть Гуфа своими высказываниями или действиями. В недавнем видео она вместе с сыном Сэмом высмеяла идею экс-супруга о женитьбе.
Ранее о домогательствах Айзы рассказал бывший друг Гуфа рэпер Птаха.
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