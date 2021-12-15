https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 15.12.2021

Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:38

2021-12-15T20:38

2021-12-15T21:36

шахты

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сдс-уголь

михаил федяев

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КЕМЕРОВО, 15 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — сказал судья.Адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что собирается обжаловать арест своего подзащитного.Следствие просило отправить Федяева под стражу на два месяца — до 14 февраля, а защита — ограничиться домашним арестом. Федяев не признал себя виновным в суде, выразив надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Ему грозит до десяти лет тюремного заключения. До 25 января арестовали генерального директора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, сообщила прокуратура региона. На этот же срок суд заключил под стражу технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК).Кроме того, под следствием находятся госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.

https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html

https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html

шахты

кемерово

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шахты, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, михаил федяев