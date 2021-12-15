Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 15.12.2021
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"
Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:38
2021-12-15T21:36
шахты
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
михаил федяев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763913877_0:24:2823:1612_1920x0_80_0_0_7f141e4954536513e449e19b30f62569.jpg
КЕМЕРОВО, 15 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — сказал судья.Адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что собирается обжаловать арест своего подзащитного.Следствие просило отправить Федяева под стражу на два месяца — до 14 февраля, а защита — ограничиться домашним арестом. Федяев не признал себя виновным в суде, выразив надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Ему грозит до десяти лет тюремного заключения. До 25 января арестовали генерального директора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, сообщила прокуратура региона. На этот же срок суд заключил под стражу технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК).Кроме того, под следствием находятся госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.
https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html
https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html
шахты
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763913877_6:0:2662:1992_1920x0_80_0_0_67ebef7e62632527646f1f1d26a89ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шахты, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, михаил федяев
20:38 15.12.2021 (обновлено: 21:36 15.12.2021)
 
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

Суд в Кемерово арестовал собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева до 14 февраля

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — сказал судья.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 16:55
Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе
Адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что собирается обжаловать арест своего подзащитного.
Следствие просило отправить Федяева под стражу на два месяца — до 14 февраля, а защита — ограничиться домашним арестом. Федяев не признал себя виновным в суде, выразив надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
До 25 января арестовали генерального директора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, сообщила прокуратура региона. На этот же срок суд заключил под стражу технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия".
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.
После трагедии задержали директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 217 УК).
Кроме того, под следствием находятся госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК). По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, на деле не выполнив ее.
По статьям 217 и 293 фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, по 201-й — до десяти.
Следили или только деньги считали? – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на Листвяжной
2 декабря, 18:27
Путин отчитал главу "СДС-Уголь" за отсутствие условий безопасности на шахте
 
ШахтыАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольМихаил Федяев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Зампостпреда заявила в ООН об информационной кампании Запада против России
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
23:44Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
23:40СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
23:33Около Крымского моста загорелся грузовик
Лента новостейМолния
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваЗампостпреда заявила в ООН об информационной кампании Запада против РоссииНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на УкраинеСанкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил ДрагиСМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы МоррисОколо Крымского моста загорелся грузовик