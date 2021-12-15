Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

Суд в Кемерово арестовал собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева до 14 февраля
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.