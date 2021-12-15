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Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 15.12.2021
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"
Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:38
2021-12-15T19:52
шахты
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии, при которой погиб 51 человек, сообщает прокуратура Кемеровской области."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве пояснили, что Лобанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное, отметили в прокуратуре.Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор и технический директор компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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шахты
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шахты, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, россия
19:38 15.12.2021 (обновлено: 19:52 15.12.2021)
 
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"

Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" Лобанова до 25 января 2022 года

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии, при которой погиб 51 человек, сообщает прокуратура Кемеровской области.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что Лобанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное, отметили в прокуратуре.
Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор и технический директор компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
16:55
Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
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