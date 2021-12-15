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Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 15.12.2021
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"
Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:38
2021-12-15T19:38
2021-12-15T19:52
шахты
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии, при которой погиб 51 человек, сообщает прокуратура Кемеровской области."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве пояснили, что Лобанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное, отметили в прокуратуре.Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор и технический директор компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html
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шахты, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, россия
19:38 15.12.2021 (обновлено: 19:52 15.12.2021)
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"
Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" Лобанова до 25 января 2022 года