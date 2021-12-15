https://ria.ru/20211215/arest-1763936033.html

Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"

Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 15.12.2021

Суд арестовал главного инженера шахты "Листвяжная"

Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:38

2021-12-15T19:38

2021-12-15T19:52

шахты

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сдс-уголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg

КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о трагедии на предприятии, при которой погиб 51 человек, сообщает прокуратура Кемеровской области."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве пояснили, что Лобанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное, отметили в прокуратуре.Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор и технический директор компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html

шахты

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шахты, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, россия