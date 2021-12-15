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В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь
В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь - РИА Новости, 15.12.2021
В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь
В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности, предусматривающий лишение свободы сроком до 15 лет, за незаконный оборот алкогольной продукции,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:51
2021-12-15T13:58
общество
госдума рф
алкоголь
шолбан кара-оол
здоровье - общество
султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности, предусматривающий лишение свободы сроком до 15 лет, за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказал РИА Новости вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол."Законопроект, который был представлен (депутатом Госдумы – ред.) Султаном Хамзаевым, связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта, и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические, последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", - сказал Кара-оол.По его мнению, также на федеральном уровне следует урегулировать вопрос наличия в магазинах алкогольной продукции в период праздничных дней."Я все-таки считаю, что праздничные выходные дни магазины должны быть свободны от алкоголя", - сказал он.В пресс-службе депутата Госдумы Султана Хамзаева РИА Новости отметили, что лиц, ранее осужденные за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.Ранее Хамзаев отметил, что вопрос ужесточения наказания за поддельный алкоголь в преддверии Нового года возник еще и в связи с тем, что накануне в Минэнерго РФ выступили за снятие запрета на продажу пива на автозаправках.
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общество, госдума рф, алкоголь, шолбан кара-оол, здоровье - общество, султан хамзаев, россия
13:51 15.12.2021 (обновлено: 13:58 15.12.2021)
 
В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь

В Госдуму внесут законопроект о лишении свободы за поддельный алкоголь, повлекший смерть

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности, предусматривающий лишение свободы сроком до 15 лет, за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказал РИА Новости вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол.
"Законопроект, который был представлен (депутатом Госдумы – ред.) Султаном Хамзаевым, связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта, и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические, последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", - сказал Кара-оол.
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По его мнению, также на федеральном уровне следует урегулировать вопрос наличия в магазинах алкогольной продукции в период праздничных дней.
"Я все-таки считаю, что праздничные выходные дни магазины должны быть свободны от алкоголя", - сказал он.
В пресс-службе депутата Госдумы Султана Хамзаева РИА Новости отметили, что лиц, ранее осужденные за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Ранее Хамзаев отметил, что вопрос ужесточения наказания за поддельный алкоголь в преддверии Нового года возник еще и в связи с тем, что накануне в Минэнерго РФ выступили за снятие запрета на продажу пива на автозаправках.
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ОбществоГосдума РФАлкогольШолбан Кара-оолЗдоровье - ОбществоСултан ХамзаевРоссия
 
 
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