13:51 15.12.2021 (обновлено: 13:58 15.12.2021)
В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь
В Госдуму внесут законопроект о лишении свободы за поддельный алкоголь, повлекший смерть
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности, предусматривающий лишение свободы сроком до 15 лет, за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказал РИА Новости вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол.
"Законопроект, который был представлен (депутатом Госдумы – ред.) Султаном Хамзаевым, связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта, и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические, последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", - сказал Кара-оол.
По его мнению, также на федеральном уровне следует урегулировать вопрос наличия в магазинах алкогольной продукции в период праздничных дней.
"Я все-таки считаю, что праздничные выходные дни магазины должны быть свободны от алкоголя", - сказал он.
В пресс-службе депутата Госдумы Султана Хамзаева РИА Новости отметили, что лиц, ранее осужденные за незаконный оборот алкогольной продукции, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Ранее Хамзаев отметил, что вопрос ужесточения наказания за поддельный алкоголь в преддверии Нового года возник еще и в связи с тем, что накануне в Минэнерго РФ выступили за снятие запрета на продажу пива на автозаправках.
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