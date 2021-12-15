https://ria.ru/20211215/afrikanets-1763920276.html
Эстонские пограничники нашли нелегала-африканца в автобусе из Петербурга
Эстонские пограничники нашли нелегала-африканца в автобусе из Петербурга - РИА Новости, 15.12.2021
Эстонские пограничники нашли нелегала-африканца в автобусе из Петербурга
Пограничники выявили спрятавшегося в технологической полости автобуса "Санкт-Петербург – Таллин" выходца из Северной Африки, который пытался незаконно попасть в РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:22
2021-12-15T18:22
2021-12-15T18:37
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
северная африка
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Пограничники выявили спрятавшегося в технологической полости автобуса "Санкт-Петербург – Таллин" выходца из Северной Африки, который пытался незаконно попасть в Эстонию, чтобы затем уехать в Германию, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Гражданин был выявлен 11 декабря в автомобильном пункте пропуска "Ивангород" в ходе совместного пограничного и таможенного контроля с применением технических средств таможенных органов в технологической полости рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Санкт-Петербург – Таллин", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "иностранец признал намерения незаконного убытия в Эстонскую Республику, а в дальнейшем в Республику Германия в поисках лучших условий жизни". Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение границы РФ.
https://ria.ru/20211123/granitsa-1760435347.html
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эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), северная африка, россия
18:22 15.12.2021 (обновлено: 18:37 15.12.2021)
Эстонские пограничники нашли нелегала-африканца в автобусе из Петербурга
Эстонские пограничники обнаружили африканца, спрятавшегося в автобусе из Петербурга