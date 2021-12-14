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Абрамченко назвала города — лидеры по снижению выбросов в воздух

Абрамченко назвала города — лидеры по снижению выбросов в воздух - РИА Новости, 14.12.2021

Абрамченко назвала города — лидеры по снижению выбросов в воздух

Новокузнецк, Челябинск и Медногорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов проекта "Чистый воздух", сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:36

2021-12-14T17:36

2021-12-14T20:14

общество

экология

новокузнецк

магнитогорск

челябинск

владимир путин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новокузнецк, Челябинск и Медногорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов проекта "Чистый воздух", сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе о состоянии проекта "Чистый воздух" президенту РФ Владимиру Путину.Как уточнила Абрамченко, совокупный объем выбросов по 12 городам проекта "Чистый воздух" снижен более чем на 5%, хотя в планах на текущий год было снижение выбросов на 4%."При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации "ЕВРАЗА" показатели снижения выбросов составили более 25%. В Челябинске существенный вклад (более 20%) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске", - сказала Абрамченко.Она отметила, что в Норильске за год не зафиксировано никакой положительной динамики. Крупные загрязнители в этих городах, в том числе "Норильский никель", "Русал", "ИнтерРАО", Магнитогорский металлургический комбинат заявили плановые даты завершения экологической модернизации в ближайшую трехлетку до 2024 года.В ходе совещания Путина с правительством она пояснила, что в настоящее время за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей. Вице-премьер полагает, что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы, чем модернизировать производство."Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний. Как это, например, сделано по вашему поручению в так называемом усольском законопроекте, который принят в первом чтении Государственной думой. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - сказала Абрамченко.Вице-премьер обратилась к главе государства РФ за поддержкой этой инициативы. Она уточнила, что в ходе проекта "Чистый воздух" были определены 423 объекта-загрязнителя, а планы модернизации в Росприроднадзор представлены только для 65% предприятий.В рамках федерального проекта "Чистый воздух" мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха проводятся в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html

https://ria.ru/20211210/ekologiya-1763095532.html

https://ria.ru/20211211/vybrosy-1763266796.html

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общество, экология, новокузнецк, магнитогорск, челябинск, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), воздух, виктория абрамченко, россия