17:36 14.12.2021 (обновлено: 20:14 14.12.2021)
Абрамченко назвала города — лидеры по снижению выбросов в воздух
Абрамченко: городами — лидерами снижения выбросов в воздух стали Новокузнецк и Челябинск
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новокузнецк, Челябинск и Медногорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов проекта "Чистый воздух", сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе о состоянии проекта "Чистый воздух" президенту РФ Владимиру Путину.
Как уточнила Абрамченко, совокупный объем выбросов по 12 городам проекта "Чистый воздух" снижен более чем на 5%, хотя в планах на текущий год было снижение выбросов на 4%.
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"При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации "ЕВРАЗА" показатели снижения выбросов составили более 25%. В Челябинске существенный вклад (более 20%) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что в Норильске за год не зафиксировано никакой положительной динамики. Крупные загрязнители в этих городах, в том числе "Норильский никель", "Русал", "ИнтерРАО", Магнитогорский металлургический комбинат заявили плановые даты завершения экологической модернизации в ближайшую трехлетку до 2024 года.
В ходе совещания Путина с правительством она пояснила, что в настоящее время за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей. Вице-премьер полагает, что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы, чем модернизировать производство.
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"Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний. Как это, например, сделано по вашему поручению в так называемом усольском законопроекте, который принят в первом чтении Государственной думой. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер обратилась к главе государства РФ за поддержкой этой инициативы. Она уточнила, что в ходе проекта "Чистый воздух" были определены 423 объекта-загрязнителя, а планы модернизации в Росприроднадзор представлены только для 65% предприятий.