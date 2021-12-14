https://ria.ru/20211214/vstrecha-1763723865.html

Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским

Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским - РИА Новости, 14.12.2021

Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:32

2021-12-14T18:32

2021-12-14T18:39

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса.Сообщается, что Столтенберг и Зеленский выступят по итогам встречи с заявлениями.

https://ria.ru/20211213/nato-1763543594.html

украина

брюссель

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, брюссель