https://ria.ru/20211214/vstrecha-1763723865.html
Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским
Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским - РИА Новости, 14.12.2021
Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:32
2021-12-14T18:32
2021-12-14T18:39
в мире
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нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса.Сообщается, что Столтенберг и Зеленский выступят по итогам встречи с заявлениями.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, брюссель
18:32 14.12.2021 (обновлено: 18:39 14.12.2021)
Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским
Генсек НАТО Столтенберг 16 декабря в Брюсселе встретится с президентом Украины Зеленским