Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/vlast-1763636964.html
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти - РИА Новости, 14.12.2021
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:36
2021-12-14T13:07
политика
совет федерации рф
россия
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России, документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.Совфед рассмотрит этот закон на заседании в среду, 15 декабря.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации.
https://ria.ru/20211108/zakon-1758014514.html
https://ria.ru/20211111/zakonoproekt-1758624202.html
https://ria.ru/20211103/zakonoproekt-1757530372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, россия, законодательство
12:36 14.12.2021 (обновлено: 13:07 14.12.2021)
 
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти

Профильный комитет Совфеда одобрил закон об организации публичной власти в регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России, документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Совфед рассмотрит этот закон на заседании в среду, 15 декабря.
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 10:49
Крашенинников рассказал о новом законе о региональной власти
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.
Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
11 ноября, 18:02
Эксперты: новый законопроект улучшит качество госуправления в России
Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.
Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.
Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 12:58
В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о публичной власти
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияЗаконодательство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады