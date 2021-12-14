https://ria.ru/20211214/vlast-1763636964.html
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти - РИА Новости, 14.12.2021
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:36
2021-12-14T12:36
2021-12-14T13:07
политика
совет федерации рф
россия
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России, документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.Совфед рассмотрит этот закон на заседании в среду, 15 декабря.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации.
https://ria.ru/20211108/zakon-1758014514.html
https://ria.ru/20211111/zakonoproekt-1758624202.html
https://ria.ru/20211103/zakonoproekt-1757530372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, законодательство
12:36 14.12.2021 (обновлено: 13:07 14.12.2021)
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Профильный комитет Совфеда одобрил закон об организации публичной власти в регионах
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Профильный комитет Совета Федерации
по конституционному законодательству одобрил во вторник на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России
, документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Совфед рассмотрит этот закон на заседании в среду, 15 декабря.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.
Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.
Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.
Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации.