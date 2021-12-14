https://ria.ru/20211214/ukraina-1763708890.html
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2021
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили текущую ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:32
2021-12-14T17:32
2021-12-14T17:45
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владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили текущую ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.Путин привел Макрону примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении."Украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - приводятся в сообщении слова российского президента.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750515476.html
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украина, в мире, франция, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
17:32 14.12.2021 (обновлено: 17:45 14.12.2021)
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине