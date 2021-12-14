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В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений
В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений - РИА Новости, 14.12.2021
В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений
Выполнение минских соглашений по Донбассу позволит Киеву считать не "танки на границе", а эшелоны угля из Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины от... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:54
2021-12-14T12:54
в мире
украина
верховная рада украины
нестор шуфрич
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
минские соглашения
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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Выполнение минских соглашений по Донбассу позволит Киеву считать не "танки на границе", а эшелоны угля из Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года, такое решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе."(Нынешний президент США Джо) Байден в 2015 году стоял на этой трибуне (в Раде в должности вице-президента США - ред.) и умолял выполнить минские соглашения и говорил об особом статусе для Донбасса. Мы должны показать конец пути относительно урегулирования (конфликта – ред.) и мира, как этот мир будет реализован", - сказал Шуфрич во вторник на заседании Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "Рада".По его словам, после выполнения минских договоренностей, Киев не будет "считать танки на границе", а будет "считать эшелоны угля, которые будут возвращаться из Донбасса" на украинские электростанции и будет видеть как люди из Донецка едут в Киев "с радостью и улыбками".Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го парламент продлил его ещё на год. Верховная рада в последний раз продлевала документ в прошлом году до 31 декабря 2021 года.Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761598139.html
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в мире, украина, верховная рада украины, нестор шуфрич, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, минские соглашения
12:54 14.12.2021
 
В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений

Депутат Рады Шуфрич: после выполнения "Минска" будем считать не танки, а эшелоны угля

© Фото : Glavkom_NNНародный депутат Украины Нестор Шуфрич
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Glavkom_NN
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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Выполнение минских соглашений по Донбассу позволит Киеву считать не "танки на границе", а эшелоны угля из Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года, такое решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.
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"(Нынешний президент США Джо) Байден в 2015 году стоял на этой трибуне (в Раде в должности вице-президента США - ред.) и умолял выполнить минские соглашения и говорил об особом статусе для Донбасса. Мы должны показать конец пути относительно урегулирования (конфликта – ред.) и мира, как этот мир будет реализован", - сказал Шуфрич во вторник на заседании Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "Рада".
По его словам, после выполнения минских договоренностей, Киев не будет "считать танки на границе", а будет "считать эшелоны угля, которые будут возвращаться из Донбасса" на украинские электростанции и будет видеть как люди из Донецка едут в Киев "с радостью и улыбками".
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Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го парламент продлил его ещё на год. Верховная рада в последний раз продлевала документ в прошлом году до 31 декабря 2021 года.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 12:32
Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве
 
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