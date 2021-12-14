https://ria.ru/20211214/ukraina-1763632858.html

Рада упростила процедуру получения украинского гражданства для россиян

Рада упростила процедуру получения украинского гражданства для россиян - РИА Новости, 14.12.2021

Рада упростила процедуру получения украинского гражданства для россиян

Верховная рада Украины упростила процедуру получения украинского гражданства для ряда категорий граждан РФ, а также лицами, участвующих в боевых действиях в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:25

2021-12-14T12:25

2021-12-14T12:25

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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины упростила процедуру получения украинского гражданства для ряда категорий граждан РФ, а также лицами, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, за соответствующий закон проголосовали 285 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в вооруженных силах Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Для получения украинского гражданства гражданам РФ надо будет подать декларацию об отказе от российского паспорта. Кроме того, закон упрощает получение гражданства лицам, участвовавшим или сейчас принимающим участие в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе.Закон еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20210914/grazhdanstvo-1749992328.html

https://ria.ru/20211008/pozdravlenie-1753713369.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия