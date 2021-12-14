Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
Псаки заявила, что США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за Украины
© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
На брифинге Псаки спросили, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО.
"Если вы посмотрите на 2014 году, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное) присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания (войск). Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину", - сказала Псаки.
Президент России Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отмечал, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. В понедельник во время телефонного разговора Путин указывал премьеру Британии Борису Джонсону на активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе, последствия таких шагов трудно предсказуемы. По его словам, пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков считает, что США "странным образом" зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.
Россия отвергает претензии США и других стран Запада во вмешательстве в дела сопредельных стран, включая Украину. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.