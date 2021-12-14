https://ria.ru/20211214/testirovanie-1763690874.html

Попова оценила рост тестирования на коронавирус

Попова оценила рост тестирования на коронавирус - РИА Новости, 14.12.2021

Попова оценила рост тестирования на коронавирус

Количество тестов на COVID-19 увеличилось в России за последние полтора года в 30 раз, охват тестированием будет расти, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:33

2021-12-14T16:33

2021-12-14T16:37

распространение коронавируса

общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество тестов на COVID-19 увеличилось в России за последние полтора года в 30 раз, охват тестированием будет расти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшие практически чуть больше года, у нас увеличилось количество пцр-тестирований, а если смотреть за последние 1,5 года, то это в 30 раз", - сказала Попова на круглом столе "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля" в Совете Федерации.Она уточнила, что рост числа проводимых тестов будет продолжаться, так как сейчас начинают делать ещё и экспресс-тесты.

https://ria.ru/20211214/testirovanie-1763643335.html

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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова