https://ria.ru/20211214/testirovanie-1763690874.html
Попова оценила рост тестирования на коронавирус
Попова оценила рост тестирования на коронавирус - РИА Новости, 14.12.2021
Попова оценила рост тестирования на коронавирус
Количество тестов на COVID-19 увеличилось в России за последние полтора года в 30 раз, охват тестированием будет расти, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:33
2021-12-14T16:33
2021-12-14T16:37
распространение коронавируса
общество
россия
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество тестов на COVID-19 увеличилось в России за последние полтора года в 30 раз, охват тестированием будет расти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшие практически чуть больше года, у нас увеличилось количество пцр-тестирований, а если смотреть за последние 1,5 года, то это в 30 раз", - сказала Попова на круглом столе "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля" в Совете Федерации.Она уточнила, что рост числа проводимых тестов будет продолжаться, так как сейчас начинают делать ещё и экспресс-тесты.
https://ria.ru/20211214/testirovanie-1763643335.html
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
16:33 14.12.2021 (обновлено: 16:37 14.12.2021)
Попова оценила рост тестирования на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что число тестов на COVID-19 выросло в 30 раз