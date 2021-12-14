https://ria.ru/20211214/testirovanie-1763643335.html

Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое

Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое - РИА Новости, 14.12.2021

Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое

Среднесуточный охват тестирования на COVID с 18-й недели 2020 года увеличился в три раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:55

2021-12-14T12:55

2021-12-14T12:55

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761517935_0:0:3371:1897_1920x0_80_0_0_e78fd8c0eb55c7f0f5bb1f5dc2224ed5.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Среднесуточный охват тестирования на COVID с 18-й недели 2020 года увеличился в три раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточный охват тестирования увеличился в три раза с 18-й недели (c 27 апреля по 3 мая – ред.) 2020 года по прошедшую 49 неделю 2021 года. Это, безусловно, потребовало обучения большого количества специалистов", - сказала Попова на общественном собрании членов Российской академии наук.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии