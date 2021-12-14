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Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое
Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое - РИА Новости, 14.12.2021
Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое
Среднесуточный охват тестирования на COVID с 18-й недели 2020 года увеличился в три раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:55
2021-12-14T12:55
2021-12-14T12:55
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Среднесуточный охват тестирования на COVID с 18-й недели 2020 года увеличился в три раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточный охват тестирования увеличился в три раза с 18-й недели (c 27 апреля по 3 мая – ред.) 2020 года по прошедшую 49 неделю 2021 года. Это, безусловно, потребовало обучения большого количества специалистов", - сказала Попова на общественном собрании членов Российской академии наук.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое
Среднесуточный охват тестирования на COVID-19 в России с весны 2020 года увеличился втрое