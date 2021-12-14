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Все зарегистрированные в России наборы ПЦР-тестов могут выявлять "омикрон"
Все зарегистрированные в России наборы ПЦР-тестов могут выявлять "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021
Все зарегистрированные в России наборы ПЦР-тестов могут выявлять "омикрон"
Россия зарегистрировала 77 наборов для диагностики коронавируса методом ПЦР, все они способны выявлять штамм "омикрон", заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:57
2021-12-14T16:57
2021-12-14T17:16
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия зарегистрировала 77 наборов для диагностики коронавируса методом ПЦР, все они способны выявлять штамм "омикрон", заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На текущий момент в Российской Федерации зарегистрировано 77 наборов для диагностики COVID-19 методом ПЦР, из них 56 - отечественного производства. Хочу сказать, что все они способны выявлять актуальные штаммы, включая "омикрон", - сказала Голикова на совещании у президента РФ.
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общество, татьяна голикова, россия, омикрон-штамм коронавируса
16:57 14.12.2021 (обновлено: 17:16 14.12.2021)
Все зарегистрированные в России наборы ПЦР-тестов могут выявлять "омикрон"
Вице-премьер Голикова: все зарегистрированные в России ПЦР-тесты могут выявлять "омикрон"