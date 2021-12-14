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В Москве назвали самую популярную дату для свадьбы в 2021 году
В Москве назвали самую популярную дату для свадьбы в 2021 году - РИА Новости, 14.12.2021
В Москве назвали самую популярную дату для свадьбы в 2021 году
Около 20% свадеб в Москве в этом году прошли в красивые даты, самой популярной датой стало 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:08
2021-12-14T08:08
общество
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 20% свадеб в Москве в этом году прошли в красивые даты, самой популярной датой стало 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС."Под красивыми датами молодожены подразумевают зеркальные сочетания цифр, например в 2021 году были популярны все 21 числа месяца. Самой популярной датой стало 21.08.21, а всего 21 числа поженились более 3700 пар. Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе добавили что 21 августа поженились более 1100 пар. Кроме того, в этот день стартовал проект по регистрации брака на площадках московского транспорта. Тогда впервые прошли церемонии бракосочетания в метро на станции "Маяковская", там поженились сразу две пары.Как добавили в пресс-службе ЗАГС Москвы, следующими по популярности стали даты с повторяющимися цифрами в дне и месяце. Так, в красивые даты 17.07 и 28.08 поженились примерно по 1000 пар. В эти даты для столичных молодоженов помимо Дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС было открыто по 20 различных выездных локаций. Церемонии бракосочетания проходили в особняках, стадионах, башнях Москвы-Сити, в "Москвариуме" и планетарии.Также среди популярных дат есть такие как 26.06, ее выбрали более 800 пар. Также популярностью пользовались февральские даты 20.02, в которую поженились около 700 пар, а также 12.02, ее выбрали около 650 пар.Еще одна красивая дата 12.12.21 выпала на воскресенье, в этот день в столичных ЗАГСах прошло около 100 торжественных церемоний в трех Дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно, рассказали в пресс-службе.Столичные ЗАГСы уже открыли прием заявлений на регистрацию брака на выездных локациях на 2022 год. Для подачи заявлений доступно уже более 10 популярных площадок и более 8 тысяч свободных мест. С января по ноябрь 2021 года на необычных площадках поженились почти в два раза больше пар, чем за аналогичный период 2020-го.Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней – 350 рублей, при подаче заявления онлайн госпошлина оплачивается с 30% скидкой, и составит 245 рублей.
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общество, москва
08:08 14.12.2021
 
В Москве назвали самую популярную дату для свадьбы в 2021 году

Самой популярной датой для свадьбы в 2021 году в Москве стало 21 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 20% свадеб в Москве в этом году прошли в красивые даты, самой популярной датой стало 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
"Под красивыми датами молодожены подразумевают зеркальные сочетания цифр, например в 2021 году были популярны все 21 числа месяца. Самой популярной датой стало 21.08.21, а всего 21 числа поженились более 3700 пар. Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили что 21 августа поженились более 1100 пар. Кроме того, в этот день стартовал проект по регистрации брака на площадках московского транспорта. Тогда впервые прошли церемонии бракосочетания в метро на станции "Маяковская", там поженились сразу две пары.
Как добавили в пресс-службе ЗАГС Москвы, следующими по популярности стали даты с повторяющимися цифрами в дне и месяце. Так, в красивые даты 17.07 и 28.08 поженились примерно по 1000 пар. В эти даты для столичных молодоженов помимо Дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС было открыто по 20 различных выездных локаций. Церемонии бракосочетания проходили в особняках, стадионах, башнях Москвы-Сити, в "Москвариуме" и планетарии.
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Также среди популярных дат есть такие как 26.06, ее выбрали более 800 пар. Также популярностью пользовались февральские даты 20.02, в которую поженились около 700 пар, а также 12.02, ее выбрали около 650 пар.
Еще одна красивая дата 12.12.21 выпала на воскресенье, в этот день в столичных ЗАГСах прошло около 100 торжественных церемоний в трех Дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно, рассказали в пресс-службе.
Столичные ЗАГСы уже открыли прием заявлений на регистрацию брака на выездных локациях на 2022 год. Для подачи заявлений доступно уже более 10 популярных площадок и более 8 тысяч свободных мест. С января по ноябрь 2021 года на необычных площадках поженились почти в два раза больше пар, чем за аналогичный период 2020-го.
Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней – 350 рублей, при подаче заявления онлайн госпошлина оплачивается с 30% скидкой, и составит 245 рублей.
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