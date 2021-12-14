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В Испании задержали мужчину, устроившего стрельбу в охранной фирме
В Испании задержали мужчину, устроившего стрельбу в охранной фирме - РИА Новости, 14.12.2021
В Испании задержали мужчину, устроившего стрельбу в охранной фирме
Мужчина, устроивший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона, задержан, сообщили правоохранительные органы. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:37
2021-12-14T19:59
в мире
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испания
таррагона
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МАДРИД, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона, задержан, сообщили правоохранительные органы."Мы нейтрализовали и задержали в заброшенном доме вблизи Риудомса человека, предположительно устроившего стрельбу в Таррагоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.Во вторник мужчина, предположительно, бывший сотрудник охранной фирмы, произвел несколько выстрелов в помещении этой компании в Таррагоне. Три человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, состояние двух оценивается как тяжелое. После этого он скрылся на автомобиле Citroën Xsara. Была объявлена операция по его поимке. При попытке его задержания на трассе в Реусе он ранил представителя правоохранительных органов. После этого подозреваемый забаррикадировался в заброшенном доме в Риудомсе.По данным издания 20Minutos, в ходе спецоперации по его задержанию мужчина был тяжело ранен. По данным издания Vanguardia, он получил ранение в ноги в ходе перестрелки и был доставлен в больницу на вертолете.Перед нападением на фирму он отправил по электронной почте своим бывшим сослуживцам письмо, в которое вложил фотографию, на которой он держит оружие, еще несколько стволов и снарядов разложены на столе.Как сообщает региональное издание Diari de Tarragona, мужчина (инициалы E.M.S.) имел лицензию на ношение оружия, ему 45 лет и он выходец из Румынии, живший в Альковере, он посещал стрелковый клуб в течение 15 лет. По данным 20Munutos, власти не исключают, что он может страдать психическим расстройством.
https://ria.ru/20211214/pismo-1763592766.html
испания
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в мире, twitter, испания, таррагона
19:37 14.12.2021 (обновлено: 19:59 14.12.2021)
 
В Испании задержали мужчину, устроившего стрельбу в охранной фирме

В Испании полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в охранной фирме

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона, задержан, сообщили правоохранительные органы.
"Мы нейтрализовали и задержали в заброшенном доме вблизи Риудомса человека, предположительно устроившего стрельбу в Таррагоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.
Во вторник мужчина, предположительно, бывший сотрудник охранной фирмы, произвел несколько выстрелов в помещении этой компании в Таррагоне. Три человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, состояние двух оценивается как тяжелое. После этого он скрылся на автомобиле Citroën Xsara. Была объявлена операция по его поимке. При попытке его задержания на трассе в Реусе он ранил представителя правоохранительных органов. После этого подозреваемый забаррикадировался в заброшенном доме в Риудомсе.
По данным издания 20Minutos, в ходе спецоперации по его задержанию мужчина был тяжело ранен. По данным издания Vanguardia, он получил ранение в ноги в ходе перестрелки и был доставлен в больницу на вертолете.
Перед нападением на фирму он отправил по электронной почте своим бывшим сослуживцам письмо, в которое вложил фотографию, на которой он держит оружие, еще несколько стволов и снарядов разложены на столе.
Как сообщает региональное издание Diari de Tarragona, мужчина (инициалы E.M.S.) имел лицензию на ношение оружия, ему 45 лет и он выходец из Румынии, живший в Альковере, он посещал стрелковый клуб в течение 15 лет. По данным 20Munutos, власти не исключают, что он может страдать психическим расстройством.
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