https://ria.ru/20211214/stoltenberg-1763645895.html
Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии
Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии - РИА Новости, 14.12.2021
Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии
Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:07
2021-12-14T13:07
2021-12-14T13:07
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йенс столтенберг
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста, следует из информации, опубликованной на сайте департамента финансов королевства. Как следует из представленного списка, 62-летний Столтенберг - среди более чем 20 соискателей на должность главы центрального банка после Эйстена Олсена.Сам глава НАТО подтвердил телекомпании NRK свое намерение получить эту должность. "Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован", - приводит телекомпания слова Столтенберга.При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября следующего года.
https://ria.ru/20211130/nato-1761491756.html
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в мире, йенс столтенберг, норвегия, нато
Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии
Генсек НАТО Столтенберг стал одним из 22 соискателей на пост главы Центробанка Норвегии