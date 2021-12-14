https://ria.ru/20211214/stavka-1763602055.html

Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых

Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых - РИА Новости, 14.12.2021

Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых

Банк России в декабре на последнем в этом году заседании на фоне ускоряющейся инфляции повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:27

2021-12-14T09:27

2021-12-14T09:30

экономика

нагорно-карабахская республика

промсвязьбанк

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

антон табах

василий карпунин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Банк России в декабре на последнем в этом году заседании на фоне ускоряющейся инфляции повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых, что станет максимальным уровнем с сентября-октября 2017 года, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, а в сентябре временно вернулся к "традиционному" шагу в 0,25 процентного пункта.В октябре ЦБ на фоне "потенциально опасной" ситуации с инфляцией вновь ужесточил шаг и поднял ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, а также подтвердил возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. С тех пор темпы роста цен в стране продолжили ускоряться - в ноябре они достигли 8,4%, хотя к 6 декабря немного замедлились – до 8,28%.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что в декабре будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт. При этом позже она сказала, что ожидания по решению ближе к верхней границе диапазона. В четверг, 9 декабря, Набиуллина заявила РИА Новости, что последние данные по инфляции в России делают маловероятным сохранение ключевой ставки ЦБ в декабре или ее повышение на 0,25 процентного пункта."Мы 17 декабря ждем повышения ключевой ставки до 8,5%. В ноябре фактическая инфляция в очередной раз в текущем году превысила прогнозы регулятора и ожидания рынка. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на очень высоком уровне. Кроме того, снова фиксируется рост устойчивых инфляционных факторов. В комплексе все это указывает не только на высокую вероятность длительного отклонения инфляции вверх от таргета, но и на значимый риск дальнейшего роста ее уровня в краткосрочной перспективе", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.Инфляционная угрозаПроизошедшее ужесточение денежно-кредитной политики уже приносит результаты: рост потребительского кредитования замедляется, а россияне наращивают свои сбережения. Однако риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса все еще остаются, поэтому ЦБ "радикально" повысит ставку - до 8,5%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин."Если бы инфляция складывалась в соответствии с прогнозом Банка России, то есть так, что на конец года составила бы 7,4-7,9%, то наиболее вероятным решением в декабре было бы повышение на 0,5 процентного пункта. По нашим прогнозам, потребительская инфляция на конец года составит 8,3%, что выше прогноза Банка России, в связи с чем совет директоров Банка России будет проводить более жесткую денежную политику и повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт", - соглашается и старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.Такого же решения от ЦБ ждут управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко."Базовый сценарий НРА предполагает, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена до 8,5%. Цель повышения ключевой ставки – продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым сделать очередную попытку вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, при котором спрос соответствует производственным возможностям экономики", - говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Масштаб уже произошедшего повышения ставки пока недостаточен для изменения модели потребительского поведения, соглашается руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции" Евгений Дорофеев. Для стимулирования сберегательной модели поведения требуются более высокие процентные ставки и охлаждение инфляционных ожиданий населения, поэтому регулятор повысит ключевую ставку до 8,5% годовых, добавил аналитик."Учитывая инфляционные тренды, вероятность роста ключевой ставки с 7,5 до 8,5% достаточно высокая. Впрочем, на этом регулятор может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Рост инфляции может выйти на пиковые темпы в ближайшей перспективе, после чего будет уже сказываться эффект высокой базы прошлого года", - говорит начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Альтернативное решениеНекоторые аналитики допускают менее радикальное решение по ставке. Так, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает наиболее вероятным повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта, менее возможным – на 0,5 процентного пункта. Свой прогноз он объясняет высокой волатильностью инфляционных показателей в последние недели, которые не говорят об ухудшении ситуации по сравнению с октябрем – это значит, что форсировать ужесточение политики не требуется.Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах ждет решения в 0,75-1 процентный пункт. "Остается только вопрос, будет ли она повышена сейчас на 0,75 процентного пункта, а затем повышение гарантировано продолжится еще и в феврале и марте, хотя и с меньшим шагом, либо же сразу будет повышена на 1 процентный пункт", - сказал он.Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также прогнозирует повышение ставки на 0,75-1 процентный пункт. При этом для рынка важность будет представлять не столько масштаб повышения, сколько сигнал ЦБ. "Вероятно, ЦБ сохранит "ястребиный" сигнал, заявив о готовности продолжить ужесточение монетарной политики", - предполагает он.Один из самых мягких шагов ЦБ в эту пятницу ожидает старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева – всего 0,5 процентного пункта. Однако такое решение потребует от регулятора сохранения жесткого сигнала по будущим действиям."Думаю, основными вариантами решения на заседании будут повышение на 0,5 или 0,75 процентного пункта. По всей видимости, это повышение должно стать последним в текущем цикле ужесточения - с учетом лагов монетарной политики дальнейшее ужесточение в начале 2022 года будет логично только с очень пессимистичным прогнозом по динамике основных факторов инфляции в конце 2022 года", - полагает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/stavka-1763504084.html

https://ria.ru/20211210/kredit-1763212441.html

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экономика, нагорно-карабахская республика, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, антон табах, василий карпунин, sbercib investment research