https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html

Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма

Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма - РИА Новости, 14.12.2021

Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:48

2021-12-14T13:48

2021-12-14T15:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

александр гинцбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург."В настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, получившего название "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе. После этого ученым предстоит выяснить, как прививка "влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину". В целом, как считает Гинцбург, "определенная защита" будет, а "в каких цифрах она будет выражена", еще изучается. Он отметил, что пока нет доказательств того, что омикрон-вариант может вытеснить "дельту", и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, ее Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний. Вопрос о том, потребуется ли модификация "Спутника V", нужно ставить, если его действие окажется в десять раз слабее в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2, пояснил ученый. В то же время, сравнивая "Спутник V" и Pfizer, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, александр гинцбург