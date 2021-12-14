Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма - РИА Новости, 14.12.2021
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:48
2021-12-14T15:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
александр гинцбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург."В настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, получившего название "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе. После этого ученым предстоит выяснить, как прививка "влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину". В целом, как считает Гинцбург, "определенная защита" будет, а "в каких цифрах она будет выражена", еще изучается. Он отметил, что пока нет доказательств того, что омикрон-вариант может вытеснить "дельту", и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, ее Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний. Вопрос о том, потребуется ли модификация "Спутника V", нужно ставить, если его действие окажется в десять раз слабее в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2, пояснил ученый. В то же время, сравнивая "Спутник V" и Pfizer, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, александр гинцбург
13:48 14.12.2021 (обновлено: 15:27 14.12.2021)
 
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма

Гинцбург: Центр Гамалеи изучает вопрос, насколько "Спутник V" защищает от омикрон-штамма

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург.
"В настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, получившего название "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе.
После этого ученым предстоит выяснить, как прививка "влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину". В целом, как считает Гинцбург, "определенная защита" будет, а "в каких цифрах она будет выражена", еще изучается.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Он отметил, что пока нет доказательств того, что омикрон-вариант может вытеснить "дельту", и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, ее Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний. Вопрос о том, потребуется ли модификация "Спутника V", нужно ставить, если его действие окажется в десять раз слабее в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2, пояснил ученый.
В то же время, сравнивая "Спутник V" и Pfizer, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
12:42Распространение коронавируса
В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаАлександр Гинцбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады