https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма - РИА Новости, 14.12.2021
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:48
2021-12-14T13:48
2021-12-14T15:27
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург."В настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, получившего название "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе. После этого ученым предстоит выяснить, как прививка "влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину". В целом, как считает Гинцбург, "определенная защита" будет, а "в каких цифрах она будет выражена", еще изучается. Он отметил, что пока нет доказательств того, что омикрон-вариант может вытеснить "дельту", и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, ее Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний. Вопрос о том, потребуется ли модификация "Спутника V", нужно ставить, если его действие окажется в десять раз слабее в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2, пояснил ученый. В то же время, сравнивая "Спутник V" и Pfizer, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, александр гинцбург
13:48 14.12.2021 (обновлено: 15:27 14.12.2021)
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
Гинцбург: Центр Гамалеи изучает вопрос, насколько "Спутник V" защищает от омикрон-штамма
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи еще изучают эффективность "Спутника V" против нового вида коронавируса "омикрон", сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург
.
"В настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, получившего название "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе.
После этого ученым предстоит выяснить, как прививка "влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину". В целом, как считает Гинцбург, "определенная защита" будет, а "в каких цифрах она будет выражена", еще изучается.
Он отметил, что пока нет доказательств того, что омикрон-вариант может вытеснить "дельту", и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, ее Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний. Вопрос о том, потребуется ли модификация "Спутника V", нужно ставить, если его действие окажется в десять раз слабее в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2, пояснил ученый.
В то же время, сравнивая "Спутник V" и Pfizer, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
, "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.