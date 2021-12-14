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В МИД призвали не политизировать вопрос регистрации "Спутника V" в ЕС
В МИД призвали не политизировать вопрос регистрации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 14.12.2021
В МИД призвали не политизировать вопрос регистрации "Спутника V" в ЕС
Москва надеется, что Евросоюз не допустит политизации и двойных стандартов при рассмотрении российской заявки на регистрацию вакцины "Спутник V", заявил во... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:43
2021-12-14T12:43
2021-12-14T12:43
распространение коронавируса
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сергей рябков
евросоюз
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Евросоюз не допустит политизации и двойных стандартов при рассмотрении российской заявки на регистрацию вакцины "Спутник V", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Выступая на общем собрании РАН, он отметил, что сегодня вопросы, связанные с распространением различных вакцин, "откровенно политизируются рядом государств, особенно на Западе"."Двойные стандарты и недобросовестная конкуренция налицо. Мы убеждены, что там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть место такой политизации", - сказал Рябков."Надеемся, что наши коллеги в Евросоюзе примут это в расчет при рассмотрении поданной российской стороной заявки на регистрацию "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам. Как ведомство продолжим энергично работать на это совместно с министерством здравоохранения и другими профильными структурами", - отметил он.
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общество, москва, сергей рябков, евросоюз, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В МИД призвали не политизировать вопрос регистрации "Спутника V" в ЕС
Замглавы МИД Рябков призвал не политизировать вопрос регистрации "Спутника V" в Евросоюзе