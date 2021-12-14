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https://ria.ru/20211214/shtrafy-1763736945.html
В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий
В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий - РИА Новости, 14.12.2021
В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий
Предложение президента РФ Владимира Путина ввести личную ответственность, в том числе, штрафы и ограничения по дивидендам, для собственников неэкологичных... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:55
2021-12-14T19:56
общество
экология
владимир путин
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина ввести личную ответственность, в том числе, штрафы и ограничения по дивидендам, для собственников неэкологичных предприятий, является обоснованной мерой, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.Путин ранее во вторник предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко подумать о введении оборотных штрафов и ограничений на выплаты дивидендов для собственников предприятий, которые не выполняют требования по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ."Введение личной ответственности для собственников предприятий за нарушение экологических норм, наряду с ограничением на выплаты дивидендов - своевременная и обоснованная мера", - заявил Клишас.
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общество, экология, владимир путин, совет федерации рф, андрей клишас, россия
19:55 14.12.2021 (обновлено: 19:56 14.12.2021)
 
В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий

Клишас: предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий — обоснованная мера

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина ввести личную ответственность, в том числе, штрафы и ограничения по дивидендам, для собственников неэкологичных предприятий, является обоснованной мерой, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.
Путин ранее во вторник предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко подумать о введении оборотных штрафов и ограничений на выплаты дивидендов для собственников предприятий, которые не выполняют требования по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
"Введение личной ответственности для собственников предприятий за нарушение экологических норм, наряду с ограничением на выплаты дивидендов - своевременная и обоснованная мера", - заявил Клишас.
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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ОбществоЭкологияВладимир ПутинСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссия
 
 
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