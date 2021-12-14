https://ria.ru/20211214/shtrafy-1763736945.html

В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий

В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий - РИА Новости, 14.12.2021

В СФ поддержали предложение Путина о штрафах для неэкологичных предприятий

Предложение президента РФ Владимира Путина ввести личную ответственность, в том числе, штрафы и ограничения по дивидендам, для собственников неэкологичных... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:55

2021-12-14T19:55

2021-12-14T19:56

общество

экология

владимир путин

совет федерации рф

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина ввести личную ответственность, в том числе, штрафы и ограничения по дивидендам, для собственников неэкологичных предприятий, является обоснованной мерой, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.Путин ранее во вторник предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко подумать о введении оборотных штрафов и ограничений на выплаты дивидендов для собственников предприятий, которые не выполняют требования по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ."Введение личной ответственности для собственников предприятий за нарушение экологических норм, наряду с ограничением на выплаты дивидендов - своевременная и обоснованная мера", - заявил Клишас.

https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763712124.html

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общество, экология, владимир путин, совет федерации рф, андрей клишас, россия