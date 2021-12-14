https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

Сериалы декабря: Саманта в Лондоне, Эмили в Париже, а Геральт ищет ответы

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Сериалы декабря: Саманта в Лондоне, Эмили в Париже, а Геральт ищет ответы

Декабрь богат на сиквелы сериалов. Керри Брэдшоу зачем-то снова рассказывает о жизни Нью-Йорка в "И просто так", американка "Эмили в Париже" никуда не уехала из РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

2021-12-14T07:58

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Декабрь богат на сиквелы сериалов. Керри Брэдшоу зачем-то снова рассказывает о жизни Нью-Йорка в "И просто так", американка "Эмили в Париже" никуда не уехала из французской столицы и по-прежнему знакомится с местной культурой. "Ведьмак" Генри Кавилл стал убедительнее в продолжении, а "Алекс Райдер" покажет: среди подростков водятся шпионы. О громких и ожидаемых проектах — в материале РИА Новости.Ну такое "И просто так"Саманта уехала в Лондон и не отвечает на звонки, костюмы героинь не хочется немедленно повторить, шутки неуместны. Все ждали сиквел легендарного "Секса в большом городе", но, судя по первым эпизодам, "И просто так" вышел не таким ярким и остроумным, как хотелось бы.Минуло 20 лет. Изменился город, привычки людей и сами героини. Кэрри (Сара Джессика Паркер) теперь занимается подкастами, Миранда (Синтия Никсон) работает адвокатом и снова учится, Шарлотта (Кристин Дэвис) все так же посвящает себя семье и дому. Не обойдется без Мистера Бига (Крис Нот) и Эйдана Шоу (Джон Корбетт), несостоявшегося жениха Кэрри. Экстравагантной Саманты не будет — Ким Кэтролл отказалась сниматься и, возможно, была права.Попытки героинь молодиться, кокетливо подшучивая над своим "взрослением", стремление оставаться актуальными и современными выглядят смехотворно. Обсуждения Кэрри и Миранды во время бранча, как продвигать инстаграм и участвовать в подкастах, под наивные комментарии Шарлотты — наигранные и неискренние.Если раньше подруги сами задавали тон провокационным дискуссиям (оригинальный сериал был, пожалуй, первым откровенным обсуждением табуированных тем), то сейчас из их диалогов мы едва ли узнаем что-то новое и шокирующее.Добавление в каст небинарной комедиантки в исполнении Сары Рамирес и Сариты Чоудри с бенгальско-индийскими корнями мало помогает.Проблема в большом количестве проектов со схожей тематикой или в том, что с некоторых пор едва ли остались темы, о которых мы по-настоящему стесняемся говорить, трудно сказать. Может, троица подруг просто перестала быть символом времени?Видимо, не стоит ждать встречи со старыми знакомыми, которых давно не видел, и надеяться, что все будет как прежде.Как показывает практика, попытки возродить успешные франшизы прошлых лет, далеко не всегда успешны. Еще один пример — весьма спорный спецвыпуск "Друзей". Остается надеяться, что рождественское шоу "Гарри Поттера" изменит эту традицию и не подвергнется зрительской анафеме.Сериал выходит с 10 декабря на HBO, "Амедиатеке", "Кинопоиске".Американка и парижские нравыКому точно не надо притворяться современной, так это главной героине "Эмили в Париже". Во втором сезоне приключения американки (Лили Коллинз), работающей маркетологом во французской фирме, продолжатся.Эмили все так же ведет блог в инстаграме, придумывает необычные проекты, а еще ей все-таки придется учить французский. Вместе с тем героине предстоит выяснить отношения с соседом по дому — шеф-поваром Габриэлем.Не обойдется без новых знакомств: к касту присоединился Люсьен Лависконт в роли Альфи — лондонца, приехавшего в Париж по работе, но не желающего учить язык и приобщаться к местной культуре.Что неизменно, так это яркие, элегантные и провокационные наряды героев и прекрасные виды Парижа.Сериал выйдет 22 декабря на Netflix."Игра престолов" по-польскиЕще одно продолжение — второй сезон сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом по знаменитой польской серии фэнтези-книг Сапковского.Геральт из Ривии — наемник со спецспособностями, который охотится на чудовищ. Он думает, что его возлюбленная, волшебница Йеннифер (Аня Чалотра), погибла в битве при Соддене, и решает сосредоточиться на воспитании подопечной, принцессы Цири (Фрейя Аллан).Он приезжает с ней в крепость Каэр Морхен, где тренируют ведьмаков. Обучает ее выдержке и битве на мечах и заодно пытается разгадать, какой тайной силой обладает принцесса.Среди новых лиц — датчанин Ким Бодния из "Убивая Еву" в роли наставника Геральта Весемира и Кристофер Хивью (Тормунд из "Игры престолов"). Он неузнаваем в гриме Нивеллена, бывшего разбойника, пострадавшего из-за проступка перед жрицей.Как и в первой части, события развиваются в нескольких сюжетных линиях: кроме Каэр Морхена, зрителям покажут, как плетут интриги чародейки и воюют эльфы. А Геральт продолжит кинематографично бороться с монстрами и разгадывать загадки.Сериал выйдет 17 декабря на Netflix.Британский подросток-шпионДругая громкая (в плане звуков, взрывов и музыки) новинка — второй сезон сериала "Алекс Райдер" по одноименной серии романов Энтони Горовица.Главного героя Алекса (Отто Фаррант) завербовал департамент спецопераций, подразделение МИ-6. В первой части он должен был проникнуть в исправительную школу для трудных детей олигархов со всего мира. После того как ему это удалось, а виновных нашли, департамент сказал Алексу "до свидания" и посоветовал наслаждаться подростковой жизнью.Но не так это просто: во второй части Алекс страдает ПТСР, подозревает, что его преследует фантом человека, которого он встретил в исправительной школе. Посещает психолога, пытается отвлечься игрой в театральном кружке.Но скоро выяснится, что фантом более чем реален, а еще магнат — разработчик компьютерных игр собирается захватить мир. Самое время показать, на что способны британские подростки-шпионы."Алекс Райдер" выходит с 3 декабря на Amazon Prime Video, "Кинопоиске".Южнокорейский ромкомПосле успеха "Игры в кальмара" многие узнали, что в Южной Корее качественно снимают не только кино, но и сериалы. Один из свежих примеров — "Наше любимое лето".Комедийная мелодрама — о парне Чхве (его сыграл Чхве У Щик, которого вы можете знать по картинам "Паразиты", "Поезд в Пусан" или "Окче") и девушке Кук (Ким Да Ми). Подростками они встречались и сняли документальный фильм. Но из-за вспыльчивых характеров расстались. Через десять лет их картина становится невероятно популярной, и бывшая пара вынуждена снова работать вместе.Им приходится давать интервью, их дуэт приобретает все большую известность, и героям нужно чаще общаться."Наше любимое лето" выходит с 6 декабря на SBS, Netflix.Детектив из БолливудаВ Болливуде тоже снимают сериалы. Причем не во всех из них танцуют. Одна из интересных новинок — драма "Тайны леса".Главная героиня восьмисерийного детектива, инспектор полиции Кастури (индийская звезда Равина Тандон) мечтает раскрыть серьезное дело. Когда в поселке в горах исчезает подросток и возникают слухи об ужасном чудовище, она вместе с коллегой приступает к расследованию.Как принято в западных сериалах (например, в "Мейр из Исттауна"), на работе Кастури соперничает с мужчинами и распутывает проблемы в личной жизни.Особенно интересно смотреть, как современные ценности и идеи феминизма оформляют для довольно консервативной индийской аудитории.Сериал вышел на Netflix 10 декабря.

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