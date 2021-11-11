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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Генри Кавилл рассказал, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака"
Генри Кавилл рассказал, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2021
Генри Кавилл рассказал, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака"
Генри Кавилл раскрыл, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака". Об этом он рассказал в интервью Total Film. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:23
2021-11-11T18:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генри Кавилл раскрыл, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака". Об этом он рассказал в интервью Total Film. "Мне очень хотелось, чтобы образ Геральта в этом сезоне больше соответствовал тому, как он представлен в книге, а также чтобы он больше говорил. Я настаивал на этом. Однако я бы не сказал, чтобы он стал весельчаком. Он все еще же Геральт из Ривии, разве что теперь он производит впечатление более интеллектуально развитого парня. У него тяжелая жизнь, он на монстров охотится. Никому не могу такое посоветовать", — пояснил актер. Сериал "Ведьмак" снят по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, многие из которых были опубликованы в конце 1990-годов. На этих же книгах была основана популярная серия видеоигр, стартовавшая в 2007 году. Премьера первого сезона "Ведьмака" прошла в декабре 2019 года на сервисе Netflix. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, ее съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В сентябре стриминговый гигант анонсировал третий сезон проекта.Продолжение сериала "Ведьмак" выйдет 17 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
18:23 11.11.2021
 
Генри Кавилл рассказал, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака"

Кавилл рассказал, что образ Геральта в новом сезоне больше соответствует книжному

© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генри Кавилл раскрыл, как изменится Геральт во втором сезоне "Ведьмака". Об этом он рассказал в интервью Total Film.
"Мне очень хотелось, чтобы образ Геральта в этом сезоне больше соответствовал тому, как он представлен в книге, а также чтобы он больше говорил. Я настаивал на этом. Однако я бы не сказал, чтобы он стал весельчаком. Он все еще же Геральт из Ривии, разве что теперь он производит впечатление более интеллектуально развитого парня. У него тяжелая жизнь, он на монстров охотится. Никому не могу такое посоветовать", — пояснил актер.
Сериал "Ведьмак" снят по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, многие из которых были опубликованы в конце 1990-годов. На этих же книгах была основана популярная серия видеоигр, стартовавшая в 2007 году.
Премьера первого сезона "Ведьмака" прошла в декабре 2019 года на сервисе Netflix. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, ее съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В сентябре стриминговый гигант анонсировал третий сезон проекта.
Продолжение сериала "Ведьмак" выйдет 17 декабря.
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