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Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны - РИА Новости, 14.12.2021
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны
Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:20
2021-12-14T23:12
в мире
белоруссия
латвия
франция
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
эммануэль макрон
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.Реформу Шенгена анонсировали еще осенью прошлого года. Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру."Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.ЕС также предлагает упорядочить процедуру введения контроля на внутренних границах, к которой некоторые страны прибегали из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии. По замыслу Еврокомиссии, такие меры необходимо одобрять решением Совета ЕС — если речь идет об общей угрозе. В любом случае ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства страны в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года. По его словам, Европе нужно лучше защищать свои внешние границыКак ранее отмечали в ЕК, главная цель предстоящих реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства. Это подразумевает в том числе "усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами". Еврокомиссия выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.
https://ria.ru/20211209/evropa-1762823071.html
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в мире, белоруссия, латвия, франция, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, эммануэль макрон
22:20 14.12.2021 (обновлено: 23:12 14.12.2021)
 
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

ЕС хочет реформировать Шенгенскую зону с учетом уроков пандемии и миграции

© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpaГраница между Австрией и Италией
Граница между Австрией и Италией - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.
Реформу Шенгена анонсировали еще осенью прошлого года. Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру.
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"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.
В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.
Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.
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ЕС также предлагает упорядочить процедуру введения контроля на внутренних границах, к которой некоторые страны прибегали из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии. По замыслу Еврокомиссии, такие меры необходимо одобрять решением Совета ЕС — если речь идет об общей угрозе. В любом случае ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени.

"Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", — сказала журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства страны в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года. По его словам, Европе нужно лучше защищать свои внешние границы
Как ранее отмечали в ЕК, главная цель предстоящих реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства. Это подразумевает в том числе "усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами". Еврокомиссия выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.
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В миреБелоруссияЛатвияФранцияЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕСЭммануэль Макрон
 
 
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