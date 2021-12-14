https://ria.ru/20211214/reforma-1763752720.html

Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны - РИА Новости, 14.12.2021

Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:20

2021-12-14T22:20

2021-12-14T23:12

в мире

белоруссия

латвия

франция

евросоюз

еврокомиссия

совет ес

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795583_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_69633e490526e860f479b0b6a95f2c83.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.Реформу Шенгена анонсировали еще осенью прошлого года. Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру."Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.ЕС также предлагает упорядочить процедуру введения контроля на внутренних границах, к которой некоторые страны прибегали из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии. По замыслу Еврокомиссии, такие меры необходимо одобрять решением Совета ЕС — если речь идет об общей угрозе. В любом случае ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства страны в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года. По его словам, Европе нужно лучше защищать свои внешние границыКак ранее отмечали в ЕК, главная цель предстоящих реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства. Это подразумевает в том числе "усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами". Еврокомиссия выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.

https://ria.ru/20211209/evropa-1762823071.html

https://ria.ru/20210828/migranty-1747658611.html

https://ria.ru/20211209/shengen-1763005935.html

белоруссия

латвия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, латвия, франция, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, эммануэль макрон