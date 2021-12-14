22:20 14.12.2021 (обновлено: 23:12 14.12.2021)
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны
ЕС хочет реформировать Шенгенскую зону с учетом уроков пандемии и миграции
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpaГраница между Австрией и Италией
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.
Реформу Шенгена анонсировали еще осенью прошлого года. Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру.
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"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.
В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.
Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.
ЕС также предлагает упорядочить процедуру введения контроля на внутренних границах, к которой некоторые страны прибегали из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии. По замыслу Еврокомиссии, такие меры необходимо одобрять решением Совета ЕС — если речь идет об общей угрозе. В любом случае ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени.
"Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", — сказала журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства страны в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года. По его словам, Европе нужно лучше защищать свои внешние границы
Как ранее отмечали в ЕК, главная цель предстоящих реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства. Это подразумевает в том числе "усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами". Еврокомиссия выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.