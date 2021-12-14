https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763655963.html
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код - РИА Новости, 14.12.2021
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код
Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал ребятам из Петербурга, что с его документами все в порядке и у него есть QR-код, полученный после вакцинации... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:00
2021-12-14T14:00
2021-12-14T18:45
распространение коронавируса
общество
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вологодская область
великий устюг
дед мороз
снегурочка
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал ребятам из Петербурга, что с его документами все в порядке и у него есть QR-код, полученный после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости."Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос юного жителя Санкт-Петербурга во время презентации путешествия Деда Мороза с НТВ 2021.Новогодний волшебник также рассказал ребятам, что он много учился у разных мастеров, а своей внучке Снегурочке он собирается подарить украшение - волшебные снежинки.Ранее сообщалось, что Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.
https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html
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общество, санкт-петербург, вологодская область, великий устюг, дед мороз, снегурочка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:00 14.12.2021 (обновлено: 18:45 14.12.2021)
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код после вакцинации