https://ria.ru/20211214/putin-1763590775.html

Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток

Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток - РИА Новости, 14.12.2021

Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующая информация опубликована на... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:21

2021-12-14T06:21

2021-12-14T06:36

в мире

украина

сша

великобритания

владимир путин

джо байден

нато

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.В ходе беседы глава государства обратил внимание британского премьера на дискриминацию на Украине русскоязычного населения, а также на опасность продвижения НАТО на Восток."Целенаправленно обостряют обстановку"Джонсон, со своей стороны, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробным образом изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины."Указано, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта (в Донбассе – Прим. ред.) запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Исключить продвижение НАТО на востокПутин также призвал Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток.Данные проекты договоренностей в первую очередь должны исключить размещение альянсом своих вооружений на Украине и в других сопредельных странах. В Кремле назвали этот процесс "освоением" и отметили, что он представляет серьезную угрозу безопасности России.Кроме того, лидеры России и Британии приветствовали прогресс в решении проблемы изменения климата и защите лесов на конференции COP26 и отметили решающее значение сотрудничества между Великобританией и Россией для выполнения обязательств, взятых в Глазго.Переговоры Путина и БайденаПрезиденты России и США Владимир Путин и Джо Байден в прошлый вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763403242.html

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html

украина

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, борис джонсон, россия