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Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток
Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток - РИА Новости, 14.12.2021
Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующая информация опубликована на... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:21
2021-12-14T06:21
2021-12-14T06:36
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.В ходе беседы глава государства обратил внимание британского премьера на дискриминацию на Украине русскоязычного населения, а также на опасность продвижения НАТО на Восток."Целенаправленно обостряют обстановку"Джонсон, со своей стороны, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробным образом изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины."Указано, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта (в Донбассе – Прим. ред.) запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Исключить продвижение НАТО на востокПутин также призвал Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток.Данные проекты договоренностей в первую очередь должны исключить размещение альянсом своих вооружений на Украине и в других сопредельных странах. В Кремле назвали этот процесс "освоением" и отметили, что он представляет серьезную угрозу безопасности России.Кроме того, лидеры России и Британии приветствовали прогресс в решении проблемы изменения климата и защите лесов на конференции COP26 и отметили решающее значение сотрудничества между Великобританией и Россией для выполнения обязательств, взятых в Глазго.Переговоры Путина и БайденаПрезиденты России и США Владимир Путин и Джо Байден в прошлый вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763403242.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, борис джонсон, россия
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля
.
В ходе беседы глава государства обратил внимание британского премьера на дискриминацию на Украине
русскоязычного населения, а также на опасность продвижения НАТО
на Восток.
"Целенаправленно обостряют обстановку"
Джонсон, со своей стороны, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробным образом изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
"Указано, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта (в Донбассе
– Прим. ред.) запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Исключить продвижение НАТО на восток
Путин также призвал Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток.
Данные проекты договоренностей в первую очередь должны исключить размещение альянсом своих вооружений на Украине и в других сопредельных странах. В Кремле назвали этот процесс "освоением" и отметили, что он представляет серьезную угрозу безопасности России
.
Кроме того, лидеры России и Британии приветствовали прогресс в решении проблемы изменения климата и защите лесов на конференции COP26 и отметили решающее значение сотрудничества между Великобританией
и Россией для выполнения обязательств, взятых в Глазго.
Переговоры Путина и Байдена
Президенты России и США
Владимир Путин и Джо Байден
в прошлый вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.