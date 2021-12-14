https://ria.ru/20211214/preparaty-1763614699.html

В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19

В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19

В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:56

2021-12-14T10:56

2021-12-14T11:49

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

российская академия наук

татьяна семенова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577597859_0:212:3029:1916_1920x0_80_0_0_4b2a56ce11b755661bb244da32682ca8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова."Помимо вакцин на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19", - сказала Семенова на общественном собрании членов Российской академии наук.Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, российская академия наук, татьяна семенова