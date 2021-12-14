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В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19
В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19
В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:56
2021-12-14T10:56
2021-12-14T11:49
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
российская академия наук
татьяна семенова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова."Помимо вакцин на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19", - сказала Семенова на общественном собрании членов Российской академии наук.Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, российская академия наук, татьяна семенова
10:56 14.12.2021 (обновлено: 11:49 14.12.2021)
В России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19
В России, помимо вакцин, зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19