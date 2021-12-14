https://ria.ru/20211214/premiya-1763686504.html
Проекты RT получили 14 наград премии Clio Entertainment
Проекты RT получили 14 наград премии Clio Entertainment - РИА Новости, 14.12.2021
Проекты RT получили 14 наград премии Clio Entertainment
Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, удостоился двух бронзовых наград, в том числе в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:19
2021-12-14T16:19
2021-12-14T16:19
история
великая отечественная война (1941-1945)
телеканал rt
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, удостоился двух бронзовых наград, в том числе в номинации "Телевидение/стриминг: Кампания социального контента" (Television/Streaming: Social Media Social Content Campaign).Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил три серебряных награды и одну бронзу.Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" завоевала три серебра и одну бронзу.Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, завоевал одну серебряную и две бронзовые награды. Сайт проекта "Бесконечное письмо: веб-версия" получил еще одну серебряную награду.
https://ria.ru/20211210/premiya-1763136577.html
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история, великая отечественная война (1941-1945), телеканал rt