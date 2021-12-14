Холланд и Зендая пришли вместе на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) состоялась премьера нового блокбастера Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в роли супергероя Питера Паркера. По данным Daily Mail, в этот вечер все обсуждали Холланда и его подругу Зендаю. Недавно актер подтвердил, что встречается со своей коллегой по фильму. В ленте они, кстати, тоже играют влюбленную пару. На премьере Том и Зендая позировали перед камерами, нежно обнимая друг друга. Выглядели они вполне счастливыми. На красной дорожке звезда сериала "Эйфория" появилась, возможно, в одном из своих самых эффектных и сексуальных нарядов: длинном платье нюдового оттенка, расшитого бусинами в виде паутины. Ее бойфренд выглядел куда скромнее в костюме шоколадного цвета. Если уж кто и мог затмить в тот вечер Тома и Зендаю, то это был Уиллем Дефо. Зрители знают его, как Зеленого гоблина (Норман Озборн) — одного из главных врагов Питера Паркера. Ранее ходило много слухов о том, появится ли злодей в новом фильме или нет. Теперь стало точно известно, что это произойдет. Но вот как Зеленый гоблин будет вредить Человеку-пауку, пока не раскрывают. К поклонникам и фотографам также вышел Бенедикт Камбербэтч, известный в киновселенной Marvel, как колдун Доктор Стрэндж. Хотя из-за очков с цветными стеклами, черного костюма и усов с бородой, его легко было спутать с Робертом Дауни — младшим, исполнителем роли Железного человека. Премьеру в Лос-Анджелесе также посетили Бенедикт Вонг, Джаред Лето, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джейми Фокс и другие.В предстоящем блокбастере Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоится 15 декабря, на день раньше всех остальных кинорелизов.
На премьере Том и Зендая позировали перед камерами, нежно обнимая друг друга. Выглядели они вполне счастливыми.
На красной дорожке звезда сериала "Эйфория" появилась, возможно, в одном из своих самых эффектных и сексуальных нарядов: длинном платье нюдового оттенка, расшитого бусинами в виде паутины. Ее бойфренд выглядел куда скромнее в костюме шоколадного цвета.
Уиллем Дефо на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Если уж кто и мог затмить в тот вечер Тома и Зендаю, то это был Уиллем Дефо. Зрители знают его, как Зеленого гоблина (Норман Озборн) — одного из главных врагов Питера Паркера. Ранее ходило много слухов о том, появится ли злодей в новом фильме или нет. Теперь стало точно известно, что это произойдет. Но вот как Зеленый гоблин будет вредить Человеку-пауку, пока не раскрывают.
Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
К поклонникам и фотографам также вышел Бенедикт Камбербэтч, известный в киновселенной Marvel, как колдун Доктор Стрэндж. Хотя из-за очков с цветными стеклами, черного костюма и усов с бородой, его легко было спутать с Робертом Дауни — младшим, исполнителем роли Железного человека.
Премьеру в Лос-Анджелесе также посетили Бенедикт Вонг, Джаред Лето, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джейми Фокс и другие.
В предстоящем блокбастере Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.
Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоится 15 декабря, на день раньше всех остальных кинорелизов.
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