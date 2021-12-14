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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/premiere-1763682414.html
Холланд и Зендая пришли вместе на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой"
Холланд и Зендая пришли вместе на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" - РИА Новости, 14.12.2021
Холланд и Зендая пришли вместе на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой"
В Лос-Анджелесе (США) состоялась премьера нового блокбастера Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в роли супергероя Питера Паркера. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:19
2021-12-14T17:19
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) состоялась премьера нового блокбастера Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в роли супергероя Питера Паркера. По данным Daily Mail, в этот вечер все обсуждали Холланда и его подругу Зендаю. Недавно актер подтвердил, что встречается со своей коллегой по фильму. В ленте они, кстати, тоже играют влюбленную пару. На премьере Том и Зендая позировали перед камерами, нежно обнимая друг друга. Выглядели они вполне счастливыми. На красной дорожке звезда сериала "Эйфория" появилась, возможно, в одном из своих самых эффектных и сексуальных нарядов: длинном платье нюдового оттенка, расшитого бусинами в виде паутины. Ее бойфренд выглядел куда скромнее в костюме шоколадного цвета. Если уж кто и мог затмить в тот вечер Тома и Зендаю, то это был Уиллем Дефо. Зрители знают его, как Зеленого гоблина (Норман Озборн) — одного из главных врагов Питера Паркера. Ранее ходило много слухов о том, появится ли злодей в новом фильме или нет. Теперь стало точно известно, что это произойдет. Но вот как Зеленый гоблин будет вредить Человеку-пауку, пока не раскрывают. К поклонникам и фотографам также вышел Бенедикт Камбербэтч, известный в киновселенной Marvel, как колдун Доктор Стрэндж. Хотя из-за очков с цветными стеклами, черного костюма и усов с бородой, его легко было спутать с Робертом Дауни — младшим, исполнителем роли Железного человека. Премьеру в Лос-Анджелесе также посетили Бенедикт Вонг, Джаред Лето, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джейми Фокс и другие.В предстоящем блокбастере Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоится 15 декабря, на день раньше всех остальных кинорелизов.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, лос-анджелес, джаред лето, бенедикт камбербэтч, marvel comics, том холланд, зендая
17:19 14.12.2021
 
Холланд и Зендая пришли вместе на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера блокбастера Marvel "Человек-паук: Нет пути домой"

© REUTERS / Mario AnzuoniАктеры Бенедикт Вонг, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Зендая и Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Актеры Бенедикт Вонг, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Зендая и Том Холланд на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) состоялась премьера нового блокбастера Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в роли супергероя Питера Паркера.
По данным Daily Mail, в этот вечер все обсуждали Холланда и его подругу Зендаю. Недавно актер подтвердил, что встречается со своей коллегой по фильму. В ленте они, кстати, тоже играют влюбленную пару.
© REUTERS / Mario AnzuoniЗендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Зендая на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой
1 из 2
Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
 Том Холланд на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой
2 из 2
Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© REUTERS
1 из 2
Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 2
Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© REUTERS
На премьере Том и Зендая позировали перед камерами, нежно обнимая друг друга. Выглядели они вполне счастливыми.
На красной дорожке звезда сериала "Эйфория" появилась, возможно, в одном из своих самых эффектных и сексуальных нарядов: длинном платье нюдового оттенка, расшитого бусинами в виде паутины. Ее бойфренд выглядел куда скромнее в костюме шоколадного цвета.
© REUTERS / Mario AnzuoniУиллем Дефо на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Уиллем Дефо на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
Уиллем Дефо на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Если уж кто и мог затмить в тот вечер Тома и Зендаю, то это был Уиллем Дефо. Зрители знают его, как Зеленого гоблина (Норман Озборн) — одного из главных врагов Питера Паркера. Ранее ходило много слухов о том, появится ли злодей в новом фильме или нет. Теперь стало точно известно, что это произойдет. Но вот как Зеленый гоблин будет вредить Человеку-пауку, пока не раскрывают.
© REUTERS / Mario AnzuoniБенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
К поклонникам и фотографам также вышел Бенедикт Камбербэтч, известный в киновселенной Marvel, как колдун Доктор Стрэндж. Хотя из-за очков с цветными стеклами, черного костюма и усов с бородой, его легко было спутать с Робертом Дауни — младшим, исполнителем роли Железного человека.
Премьеру в Лос-Анджелесе также посетили Бенедикт Вонг, Джаред Лето, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джейми Фокс и другие.
В предстоящем блокбастере Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.
Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоится 15 декабря, на день раньше всех остальных кинорелизов.
Кадр из грядущего фильма Человек-паук: Нет пути домой - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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КультураНовости культурыКино и сериалыСШАЛос-АнджелесДжаред ЛетоБенедикт КамбербэтчMarvel ComicsТом ХолландЗендая
 
 
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