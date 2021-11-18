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Шоубиз
https://ria.ru/20211118/kholland-1759686008.html
Том Холланд подтвердил роман с Зендаей
Том Холланд подтвердил роман с Зендаей - РИА Новости, 18.11.2021
Том Холланд подтвердил роман с Зендаей
Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:51
2021-11-18T18:51
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных комментариев артистов.В интервью GQ актер рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете.По словам Тома, у них было чувство, будто у них "украли личную жизнь". В связи с выходом новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" Холланд понимает, что скоро ему предстоит отвечать на множество вопросов об их отношениях во время мирового пресс-тура, сообщается в издании. Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.
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шоу-бизнес, знаменитости, том холланд, зендая, новости культуры, стиль жизни
18:51 18.11.2021
 
Том Холланд подтвердил роман с Зендаей

Том Холланд подтвердил роман с партнершей по фильму "Человек-паук" Зендаей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных комментариев артистов.
В интервью GQ актер рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете.

"Один из минусов известности состоит в том, что ты больше не можешь контролировать личную жизнь, и особый момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, которые очень сильно любят друг друга, теперь приходится делить со всем миром. Я всегда был убежден, что личная жизнь должна оставаться личной, потому что мир и так много знает обо мне", – сказал Холланд.

По словам Тома, у них было чувство, будто у них "украли личную жизнь". В связи с выходом новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" Холланд понимает, что скоро ему предстоит отвечать на множество вопросов об их отношениях во время мирового пресс-тура, сообщается в издании.

"Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы", – отметил актер.

Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.
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