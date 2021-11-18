https://ria.ru/20211118/kholland-1759686008.html

Том Холланд подтвердил роман с Зендаей

Том Холланд подтвердил роман с Зендаей - РИА Новости, 18.11.2021

Том Холланд подтвердил роман с Зендаей

Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:51

2021-11-18T18:51

2021-11-18T18:51

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных комментариев артистов.В интервью GQ актер рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете.По словам Тома, у них было чувство, будто у них "украли личную жизнь". В связи с выходом новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" Холланд понимает, что скоро ему предстоит отвечать на множество вопросов об их отношениях во время мирового пресс-тура, сообщается в издании. Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.

https://ria.ru/20211111/kavill-1758629256.html

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2021

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шоу-бизнес, знаменитости, том холланд, зендая, новости культуры, стиль жизни