Том Холланд подтвердил роман с Зендаей
Том Холланд подтвердил роман с партнершей по фильму "Человек-паук" Зендаей
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Том Холланд подтвердил роман с Зендаей. Поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах, но не получали официальных комментариев артистов.
В интервью GQ актер рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете.
"Один из минусов известности состоит в том, что ты больше не можешь контролировать личную жизнь, и особый момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, которые очень сильно любят друг друга, теперь приходится делить со всем миром. Я всегда был убежден, что личная жизнь должна оставаться личной, потому что мир и так много знает обо мне", – сказал Холланд.
По словам Тома, у них было чувство, будто у них "украли личную жизнь". В связи с выходом новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" Холланд понимает, что скоро ему предстоит отвечать на множество вопросов об их отношениях во время мирового пресс-тура, сообщается в издании.
"Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы", – отметил актер.
Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.