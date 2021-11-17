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Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" - РИА Новости, 18.11.2021
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Вышел новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Дублированный ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures в России. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T12:18
2021-11-17T12:18
2021-11-18T00:48
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вышел новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Дублированный ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures в России.Первый трейлер был опубликован в Сети 24 августа. В нем было показано, что произошло с Питером Паркером (Том Холланд) после событий ленты "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), в финале которой личность супергероя была раскрыта. Судя по видео, его жизнь изменилась в худшую сторону — подростка обвинили в убийстве Мистерио (Джейк Джилленхол). Питер обратился за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум. В новом трейлере подробнее рассказывается о том, с чем предстоит столкнуться супергерою. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин (в фильме Сэма Рэйми 2002 года его сыграл Уиллем Дефо, — Прим. ред.).По данным СМИ, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее исполнявшие роль Человека-паука, тоже снимались в новом фильме об этом персонаже. Но они в трейлере не были показаны. Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, том холланд, зендая
12:18 17.11.2021 (обновлено: 00:48 18.11.2021)
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
В Сети опубликовали новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вышел новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Дублированный ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures в России.
Первый трейлер был опубликован в Сети 24 августа. В нем было показано, что произошло с Питером Паркером (Том Холланд) после событий ленты "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), в финале которой личность супергероя была раскрыта. Судя по видео, его жизнь изменилась в худшую сторону — подростка обвинили в убийстве Мистерио (Джейк Джилленхол).
Питер обратился за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум.
В новом трейлере подробнее рассказывается о том, с чем предстоит столкнуться супергерою. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин (в фильме Сэма Рэйми 2002 года его сыграл Уиллем Дефо, — Прим. ред.).
По данным СМИ, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее исполнявшие роль Человека-паука, тоже снимались в новом фильме об этом персонаже. Но они в трейлере не были показаны.
Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.