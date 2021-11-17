https://ria.ru/20211117/pauk-1759429336.html

Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" - РИА Новости, 18.11.2021

Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Вышел новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Дублированный ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures в России. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-17T12:18

2021-11-17T12:18

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вышел новый трейлер фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Дублированный ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures в России.Первый трейлер был опубликован в Сети 24 августа. В нем было показано, что произошло с Питером Паркером (Том Холланд) после событий ленты "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), в финале которой личность супергероя была раскрыта. Судя по видео, его жизнь изменилась в худшую сторону — подростка обвинили в убийстве Мистерио (Джейк Джилленхол). Питер обратился за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум. В новом трейлере подробнее рассказывается о том, с чем предстоит столкнуться супергерою. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин (в фильме Сэма Рэйми 2002 года его сыграл Уиллем Дефо, — Прим. ред.).По данным СМИ, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее исполнявшие роль Человека-паука, тоже снимались в новом фильме об этом персонаже. Но они в трейлере не были показаны. Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.

https://ria.ru/20211116/dunst-1759087089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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