Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20211214/predprinimateli-1763517628.html
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет? - РИА Новости, 14.12.2021
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?
2021-12-14T11:00
2021-12-14T11:00
это надолго
дети
бизнес
психология
предприниматели
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763504408_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_b8e39e320d56a7a33cacec97bc93c048.jpg
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?
audio/mpeg
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?
audio/mpeg
Разобраться в вопросах детского предпринимательства помогают управляющий партнер консалтинговой компании, бизнес-консультант, мама ребенка-предпринимателя Наталья Ненашева, владелица бренда женской одежды 17-летняя Дарья Ненашева и управляющий партнер бизнес-школы для детей, сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева.02:25 Не портят ли деньги детей?03:40 Что такое "мышление предпринимателя"?06:40 С какого возраста можно относиться к бизнес-идеям детей серьезно?06:55 "Ваша дочь спекулирует фенечками в школе"10:00 Не у всех детей (как и у взрослых) есть предрасположенность к предпринимательству11:30 Дети-предприниматели и высшее образование15:00 С какого возраста готовить детей к предпринимательству?16:20 "Оглянитесь вокруг и скажите, что бы вы могли сделать лучше в своей жизни для себя и окружающих?"17:20 "Навык предпринимателя похож на обучение спорту – его нужно тренировать как мышцу"18:10 Как воспитать детей-предпринимателей родителям, которые работают в найме? Книжки, курсы, видео…21:10 Как оформить детское предпринимательство с точки зрения закона24:40 Государственная поддержка предпринимателей25:10 Куда обратиться за информационной поддержкой28:20 "Никто не говорил: "вау, давай дальше, удачи!" Были и "подколы", и недоверие"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763504408_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_73d430584c61ef4deba10bc06060e7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дети, бизнес, психология, предприниматели, подкаст, аудио
11:00 14.12.2021
 

Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?

Это надолго
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
11:00
Читать ria.ru в
Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?
Разобраться в вопросах детского предпринимательства помогают управляющий партнер консалтинговой компании, бизнес-консультант, мама ребенка-предпринимателя Наталья Ненашева, владелица бренда женской одежды 17-летняя Дарья Ненашева и управляющий партнер бизнес-школы для детей, сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева.
02:25 Не портят ли деньги детей?
03:40 Что такое "мышление предпринимателя"?
06:40 С какого возраста можно относиться к бизнес-идеям детей серьезно?
06:55 "Ваша дочь спекулирует фенечками в школе"
10:00 Не у всех детей (как и у взрослых) есть предрасположенность к предпринимательству
11:30 Дети-предприниматели и высшее образование
15:00 С какого возраста готовить детей к предпринимательству?
16:20 "Оглянитесь вокруг и скажите, что бы вы могли сделать лучше в своей жизни для себя и окружающих?"
17:20 "Навык предпринимателя похож на обучение спорту – его нужно тренировать как мышцу"
18:10 Как воспитать детей-предпринимателей родителям, которые работают в найме? Книжки, курсы, видео…
21:10 Как оформить детское предпринимательство с точки зрения закона
24:40 Государственная поддержка предпринимателей
25:10 Куда обратиться за информационной поддержкой
28:20 "Никто не говорил: "вау, давай дальше, удачи!" Были и "подколы", и недоверие"
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоДетиБизнесПсихологияПредпринимателиПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам