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Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?

Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет? - РИА Новости, 14.12.2021

Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?

Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?

2021-12-14T11:00

2021-12-14T11:00

2021-12-14T11:00

это надолго

дети

бизнес

психология

предприниматели

подкаст

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Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет? Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал? audio/mpeg

Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет? Мышление предпринимателя (кстати, что это?) нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. Даша открыла ИП в 16 лет и успешно развивает свой бренд одежды. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал? audio/mpeg

Разобраться в вопросах детского предпринимательства помогают управляющий партнер консалтинговой компании, бизнес-консультант, мама ребенка-предпринимателя Наталья Ненашева, владелица бренда женской одежды 17-летняя Дарья Ненашева и управляющий партнер бизнес-школы для детей, сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева.02:25 Не портят ли деньги детей?03:40 Что такое "мышление предпринимателя"?06:40 С какого возраста можно относиться к бизнес-идеям детей серьезно?06:55 "Ваша дочь спекулирует фенечками в школе"10:00 Не у всех детей (как и у взрослых) есть предрасположенность к предпринимательству11:30 Дети-предприниматели и высшее образование15:00 С какого возраста готовить детей к предпринимательству?16:20 "Оглянитесь вокруг и скажите, что бы вы могли сделать лучше в своей жизни для себя и окружающих?"17:20 "Навык предпринимателя похож на обучение спорту – его нужно тренировать как мышцу"18:10 Как воспитать детей-предпринимателей родителям, которые работают в найме? Книжки, курсы, видео…21:10 Как оформить детское предпринимательство с точки зрения закона24:40 Государственная поддержка предпринимателей25:10 Куда обратиться за информационной поддержкой28:20 "Никто не говорил: "вау, давай дальше, удачи!" Были и "подколы", и недоверие"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, бизнес, психология, предприниматели, подкаст, аудио