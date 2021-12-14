Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/prava-1763705929.html
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав - РИА Новости, 14.12.2021
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав
Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:49
общество
россия
технологии
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_05bd13315672759dee449092783bbdf9.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."У нас с коллегами в планах выпуск цифровой копии водительского удостоверения, переход на заключение электронных договоров купли-продажи автотранспортных средств", - сказал Шадаев.Глава Минцифры отметил, что внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме. Это позволит также решить вопрос оформления протоколов при совершении нарушений прямо на месте, снизить трудоемкость и ускорить процесс оформления подобных нарушений сразу в цифровом виде."Мы совместно с МВД прорабатываем источники и объем необходимого финансирования для оснащения всех инспекторов ГИБДД такими планшетами, уверен, что необходимое решение будет в ближайшее время найдено", - добавил министр.
https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f37ec76406f77813d1cef6381be3d9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, технологии, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
17:21 14.12.2021 (обновлено: 17:49 14.12.2021)
 
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав

Глава Минцифры Шадаев: обсуждается выпуск электронной копии водительских прав

© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"У нас с коллегами в планах выпуск цифровой копии водительского удостоверения, переход на заключение электронных договоров купли-продажи автотранспортных средств", - сказал Шадаев.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 11:49
В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды
Глава Минцифры отметил, что внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме. Это позволит также решить вопрос оформления протоколов при совершении нарушений прямо на месте, снизить трудоемкость и ускорить процесс оформления подобных нарушений сразу в цифровом виде.
"Мы совместно с МВД прорабатываем источники и объем необходимого финансирования для оснащения всех инспекторов ГИБДД такими планшетами, уверен, что необходимое решение будет в ближайшее время найдено", - добавил министр.
Опрос
У вас есть водительские права?
Проголосовали:
29 сентября, 22:47
 
ОбществоРоссияТехнологииВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам