https://ria.ru/20211214/prava-1763705929.html
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав - РИА Новости, 14.12.2021
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав
Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:49
общество
россия
технологии
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."У нас с коллегами в планах выпуск цифровой копии водительского удостоверения, переход на заключение электронных договоров купли-продажи автотранспортных средств", - сказал Шадаев.Глава Минцифры отметил, что внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме. Это позволит также решить вопрос оформления протоколов при совершении нарушений прямо на месте, снизить трудоемкость и ускорить процесс оформления подобных нарушений сразу в цифровом виде."Мы совместно с МВД прорабатываем источники и объем необходимого финансирования для оснащения всех инспекторов ГИБДД такими планшетами, уверен, что необходимое решение будет в ближайшее время найдено", - добавил министр.
https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html
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общество, россия, технологии, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
17:21 14.12.2021 (обновлено: 17:49 14.12.2021)
В Минцифры обсуждают идею электронной копии водительских прав
Глава Минцифры Шадаев: обсуждается выпуск электронной копии водительских прав