https://ria.ru/20211214/pomosch-1763582630.html

Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:09

2021-12-14T00:09

2021-12-14T06:50

распространение коронавируса

в мире

юар

владимир путин

сирил рамафоса

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.Президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса ранее договорились, что ЮАР в ближайшее время направят группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19."Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС в минувшую пятницу сообщали, что самолет с вирусологами и мобильной лабораторией вылетел в ЮАР.Российские специалисты вместе с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.На прошлой неделе в минздраве ЮАР сообщили о суточном рекорде заражения коронавирусом на фоне появления нового штамма "омикрон". Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211213/laboratoriya-1763383453.html

юар

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в мире, юар, владимир путин, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19