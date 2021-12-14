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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/pomosch-1763582630.html
Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T00:09
2021-12-14T06:50
распространение коронавируса
в мире
юар
владимир путин
сирил рамафоса
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.Президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса ранее договорились, что ЮАР в ближайшее время направят группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19."Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС в минувшую пятницу сообщали, что самолет с вирусологами и мобильной лабораторией вылетел в ЮАР.Российские специалисты вместе с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.На прошлой неделе в минздраве ЮАР сообщили о суточном рекорде заражения коронавирусом на фоне появления нового штамма "омикрон". Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, владимир путин, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19
00:09 14.12.2021 (обновлено: 06:50 14.12.2021)
 
Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Самолет со специалистами Минздрава прибыл в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса ранее договорились, что ЮАР в ближайшее время направят группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19.
"Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС в минувшую пятницу сообщали, что самолет с вирусологами и мобильной лабораторией вылетел в ЮАР.
Российские специалисты вместе с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе в минздраве ЮАР сообщили о суточном рекорде заражения коронавирусом на фоне появления нового штамма "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 00:46
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРВладимир ПутинСирил РамафосаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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