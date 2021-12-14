https://ria.ru/20211214/politsiya-1763648299.html
Комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции
Комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 14.12.2021
Комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон, расширяющий полномочия полиции, и рекомендовал верхней палате одобрить РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:20
2021-12-14T13:20
2021-12-14T14:05
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совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон, расширяющий полномочия полиции, и рекомендовал верхней палате одобрить его на заседании 15 декабря.Документ, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.Закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть автомобиль и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Также полицейские получили право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.Кроме этого, полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
https://ria.ru/20200430/1570821842.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф, россия
13:20 14.12.2021 (обновлено: 14:05 14.12.2021)
Комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции
Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Комитет Совета Федерации
по конституционному законодательству поддержал во вторник закон, расширяющий полномочия полиции, и рекомендовал верхней палате одобрить его на заседании 15 декабря.
Документ, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
Закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть автомобиль и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Также полицейские получили право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Кроме этого, полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.