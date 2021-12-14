https://ria.ru/20211214/pererabotka-1763588086.html
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо - РИА Новости, 14.12.2021
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо
Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:41
2021-12-14T03:41
2021-12-14T05:55
spacex
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марс
илон маск
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива.Предприниматель отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.Ранее Маск многократно заявлял о своих планах колонизации Марса, он строит для этого ракету Starship.Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.
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spacex, космос - риа наука, марс, илон маск
03:41 14.12.2021 (обновлено: 05:55 14.12.2021)
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо
Глава SpaceX Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо