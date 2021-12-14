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Денис Паслер: рост доходов оренбуржцев – один из важнейших приоритетов

Денис Паслер: рост доходов оренбуржцев – один из важнейших приоритетов - РИА Новости, 14.12.2021

Денис Паслер: рост доходов оренбуржцев – один из важнейших приоритетов

Внедрение цифровых решений, приоритеты при формировании бюджета, инвестиционную политику, модернизацию промышленных предприятий, ЖКХ, борьбу с COVID-19 и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:40

2021-12-14T18:40

2021-12-14T18:40

оренбургская область

бюджет

орск

соль-илецк

денис паслер

жкх

коронавирус в россии

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Внедрение цифровых решений, приоритеты при формировании бюджета, инвестиционную политику, модернизацию промышленных предприятий, ЖКХ, борьбу с COVID-19 и совместный проект региона с Эрмитажем в интервью РИА Новости обсудил глава Оренбургской области Денис Паслер.— Конец года – время работы над главным финансовым документом региона, каким будет бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года?— Приоритетами при формировании бюджета для нас были рост инвестиций в развитие региона и повышение доходов оренбуржцев. Новые производства и рабочие места, поступления в бюджет, активизация деловой среды, возможная кооперация с действующими предприятиями области – это катализатор развития экономики, а, значит, и повышения уровня жизни.Что касается повышения доходов жителей, с начала следующего года зарплата бюджетников увеличится на 4%, всего изменения коснутся 15 тысяч человек. Но при этом индексация доходов на уровень инфляции для руководителей высшего звена органов госслужбы откладывается до 1 октября следующего года.В этом году мы сделали упор на использование новых инструментов развития экономики - "длинные" инфраструктурные кредиты. С их помощью инвестполитика в регионе выйдет на новый уровень, а территории получат новые возможности для комплексного развития. Объем бюджетных инвестиций на планируемый трехлетний период впервые за последние годы превысит 25,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета на следующий год мы прогнозируем на уровне 122,276 миллиарда рублей.С 2019 года мы приводим в порядок транспортную инфраструктуру – такого масштабного ремонта дорог в Оренбуржье не было никогда. За два года отремонтировано более 1400 километров дорог, в текущем – еще порядка 750. Регион находится в числе ведущих субъектов по исполнению нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В этом году была сформирована опорная дорожная сеть протяженностью 1500 километров - это 24 дороги регионального и межмуниципального значения, которые несут основную транспортную нагрузку. В этом году мы привели в нормативное состояние 390 километров дорог, из них 350 – дороги опорной сети, капитально отремонтировали в три раза больше региональных автодорог.В 2022 году направим на эти цели 11,5 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда - на муниципальные дороги.Муниципалитетам, которые не вошли в федеральные программы и проекты, дополнительно выделим 500 миллионов рублей.— Сколько средств поступит в сферу ЖКХ, на расселение граждан из ветхого жилья?—- На ЖКХ из федерального бюджета поступит 5,8 миллиарда рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. На модернизацию коммунальной инфраструктуры дополнительно выделим еще 500 миллионов.В следующем году планируем выделить 1,261 миллиарда рублей на расселение около 28 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. Это на 10 тысяч квадратных метров больше, чем в текущем году.Продолжится единственная в стране региональная инициатива по расселению домов блокированной застройки и домов с угрозой обрушения, благодаря которой уже более тысячи человек получили новое жилье. За три следующих года переселим еще 840 человек. На эти цели направим больше 250 миллионов рублей.— Оренбуржье – один из регионов, где за последний год было внедрено несколько цифровых решений. Что из этого останется с жителями области в будущем?-— Одним из ведущих проектов стал запуск "Универсальной карты жителя Оренбургской области". Всего в России таких проектов порядка 18, но наш кейс вошел в программу Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, где обучаются представители федеральных и региональных органов власти.Было важно совместить потребности жителей региона и возможности цифровой инфраструктуры, на этом построен функционал карты. В целом она была задумана как инструмент для получения государственных и коммерческих услуг, объединила функции банковской, скидочной и бонусной карт, проездного билета, справки на льготный проезд, полиса ОМС, рецепта для получения льготных лекарств, электронной цифровой подписи, идентификатора в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, а также опцию "ски-пасс".Для студентов Оренбургского госуниверситета карта является пропуском на территорию учебного заведения, читательским билетом, на нее начисляется стипендия. В планах использовать карту еще в качестве ключа от домофона. К проекту в будущем будут подключаться и другие вузы области.Это первый в России проект предоставления льгот по банковской карте для проезда в пригородных электричках - скидка до 50% предоставляется автоматически. В нее встроен проездной билет, которым можно пользоваться в общественном транспорте.Универсальная карта оренбуржца заняла второе место среди проектов Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT", первое место в той же номинации досталось нашему региону. Победителем стал сервис "Активный гражданин".— Цифровая трансформация региона невозможна без подготовки кадров для ИТ-сферы…— Несколько лет мы создаем в Оренбуржье принципиально новые центры развития для детей и молодежи. Работают образовательные площадки "Кванториум", "IT-куб", центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин". Не отстают и ребята из сельских районов - в прошлом году запущены более 40 образовательных центров "Точка роста", в текущем - более ста.На базе Оренбургского колледжа экономики и информатики открыты мастерские для учебных практик и курсов повышения квалификации специалистов ИТ-отраслей, они же являются центром проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, региональных чемпионатов "Молодые профессионалы".- Оренбуржье активно реализует проекты реконструкции очистных сооружений и строительство объектов питьевого водоснабжения. Что будет сделано в этом секторе?- В следующем году субсидия из федерального бюджета на эти нужды будет увеличена. Это позволит нам обеспечить чистой водой жителей Ясненского городского округа и четырех сельских поселений. На эти цели планируется 274 миллиона рублей – на 111 миллионов больше, чем в текущем году.Еще один масштабный проект - реконструкция очистных сооружений в городе-курорте Соль-Илецке. Проект стартовал в текущем году, завершить планируем в 2024 году. Объем инвестиций - больше миллиарда рублей. Так постепенно мы приводим в порядок эту сферу, обеспечивая оренбуржцев надежными услугами водоснабжения и водоотведения.— Летом этого года вы анонсировали обновление городского транспорта в крупнейших городах области…— Все верно. Мы впервые планируем направить Оренбургу и Орску полтора миллиарда рублей на приобретение пассажирского транспорта. Города получат современные автобусы с функционалом, позволяющим перевозить маломобильных граждан. На этот стандарт должны ориентироваться и частные перевозчики.— В регионе активно реализуется проект, нацеленный на формирование комфортной городской среды…— Формирование комфортной городской среды, благоустройство парков, скверов и дворов – это то направление, в которое активно вовлечены жители нашего региона.За время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе обустроено более 300 современных общественных площадок и дворовых территорий. В следующем году самыми значимыми проектами станут продолжение строительства восточной части набережной Урала и благоустройство городского леса "Березка".В планах на следующий год - благоустроить 18 общественных пространств в 13 территориях региона.На эти цели направим 866 миллионов рублей. В четырех муниципалитетах - победителях всероссийского конкурса - будут реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти из федерального бюджета будет выделено 376 миллионов рублей.Важная составляющая комфортной среды - развитие исторического центра Оренбурга. В текущем году выполнили ремонт восьми домов, в следующем планируем отремонтировать еще 47 домов исторической застройки.— На заседании Заксобрания области вы отметили, что новый бюджет будет по-прежнему социально ориентированным. Сколько средств планируется направить на социальную сферу?— В следующем году на эти цели поступит более 38 миллиардов рублей: свыше 26 миллиардов - в систему образования, более 10 миллиардов - в здравоохранение, на культуру - более двух миллиардов, на развитие физкультуры и спорта – 1,8 миллиарда рублей.На соцзащиту планируется направить более 19 миллиардов рублей. Около 700 многодетных семей получат единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей взамен земельных участков.За последние годы на 50% увеличена поддержка многодетных семей. Количество таких семей увеличилось в полтора раза, что позволяет сделать вывод об эффективности региональных мер.На обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 880,5 миллионов рублей, проблемы с жильем решатся у 650 человек. Более 3,5 миллиардов рублей пойдут на поддержку ветеранов и инвалидов.В системе здравоохранения в 2022 году продолжатся масштабные проекты модернизации и строительства, в эту сферу будет направлено около 11 миллиардов рублей. К концу следующего года планируется закончить строительство областной детской больницы. Расходы на оборудование региональных сосудистых центров составят 256 миллионов рублей, на борьбу с онкологией - 330 миллионов рублей.Впервые начнет работать региональная программа капремонта детских садов, на это направим более 500 миллионов рублей. За три года планируем капитально отремонтировать 142 школы, а также спроектировать и построить шесть школ.— Что нового произойдет в культурной жизни области?— В Оренбурге откроется Музей современного искусства, который расположится в здании, являющемся объектом культурного наследия. Здесь будет первая в регионе арт-резиденция для молодых художников, скульпторов, фотографов и писателей.Прорабатывается большой совместный проект с Государственным Эрмитажем. На базе исторического здания в Оренбурге планируется открыть центр "Эрмитаж-Евразия". Ремонтно-реставрационные работы на объекте начнутся в новом году и завершатся в 2023-м, средства уже заложены в бюджет.В следующем году нас ждет важное событие – мы будем принимать форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где обсудим актуальные проблемы сохранения реки Урал. Осенью ждем в гости международный молодежный форум Eurasia Global.— Во многом жизнь регионов сегодня зависит от уровня заболеваемости коронавирусом и темпов вакцинации….— Заболеваемость COVID-19 в Оренбургской области за последние два месяца существенно снизилась – почти в три раза. Заметно сократилось число госпитализированных пациентов, что позволило нам сократить коечный фонд и вернуться к плановому лечению других заболеваний.Сейчас работает 13 госпиталей на 1,5 тысячи коек, четверть из них находятся в резерве. При необходимости дополнительные ковидные койки мы можем развернуть всего за несколько часов. Вакцинация оренбуржцев продолжается, сейчас план выполнен на 85,1%. Мы создали все условия для того, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться и, тем самым, обезопасить себя и своих близких. Я искренне надеюсь, что и оставшиеся жители региона ответственно отнесутся к своему здоровью и сделают правильный выбор.

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https://ria.ru/20211119/dorogi-1759787053.html

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