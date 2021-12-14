https://ria.ru/20211214/overn-1763604811.html

Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море

Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море - РИА Новости, 14.12.2021

Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море

Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили журналистам в Национальном центре... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:56

2021-12-14T09:56

2021-12-14T09:56

черноморский флот вмф россии

черное море

россия

безопасность

франция

вмс франции

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ)."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

https://ria.ru/20211214/sudno-1763600290.html

черное море

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франция

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черноморский флот вмф россии, черное море, россия, безопасность, франция, вмс франции