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Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море - РИА Новости, 14.12.2021
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили журналистам в Национальном центре... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:56
2021-12-14T09:56
черноморский флот вмф россии
черное море
россия
безопасность
франция
вмс франции
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ)."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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черное море
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черноморский флот вмф россии, черное море, россия, безопасность, франция, вмс франции
09:56 14.12.2021
 
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море

Российские военные следят за французским фрегатом "Овернь" в Черном море

© AP PhotoФранцузский фрегат "Овернь". Архивное фото
Французский фрегат Овернь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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Черноморский флот ВМФ РоссииЧерное мореРоссияБезопасностьФранцияВМС Франции
 
 
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