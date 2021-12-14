https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763696774.html

Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма коронавируса

Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма коронавируса

По оценкам экспертов, штамм "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, а "дельта" - 0,8, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:51

2021-12-14T16:51

2021-12-14T17:12

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По оценкам экспертов, штамм "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, а "дельта" - 0,8, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается", - сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html

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