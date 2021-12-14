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Голикова: Россия своевременно приняла меры по нераспространению "омикрона"
Голикова: Россия своевременно приняла меры по нераспространению "омикрона" - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова: Россия своевременно приняла меры по нераспространению "омикрона"
Российские власти своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", изолировав граждан, прибывающих из ряда других... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:50
2021-12-14T16:50
2021-12-14T16:58
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские власти своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", изолировав граждан, прибывающих из ряда других государств, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Как вы знаете, Россию эта ситуация (появление штамма "омикрон") тоже не обошла. У нас завоз этого штамма произошел от граждан РФ, которые возвращались из ЮАР и других государств. Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали тех граждан", - сказала Голикова.
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16:50 14.12.2021 (обновлено: 16:58 14.12.2021)
Голикова: Россия своевременно приняла меры по нераспространению "омикрона"
Вице-премьер Голикова: Россия своевременно приняла меры по нераспространению "омикрона"