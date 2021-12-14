https://ria.ru/20211214/omikron-1763745681.html

В Алжире выявили первый случай заражения "омикроном"

В Алжире выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021

В Алжире выявили первый случай заражения "омикроном"

Алжирский минздрав сообщил во вторник о первом зарегистрированном в стране случае заражения штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:53

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2021-12-14T20:54

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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Алжирский минздрав сообщил во вторник о первом зарегистрированном в стране случае заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен у иностранца, прибывшего в аэропорт столицы Алжир 10 декабря, его ПЦР-тест оказался положительным", - говорится в полученном РИА Новости заявлении минздрава Алжира.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html

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в мире, юар, алжир (республика), воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса