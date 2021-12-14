https://ria.ru/20211214/omikron-1763697091.html
Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона"
Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона"
Поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" обладает высокой контагиозностью, необходимо сохранять меры профилактики, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:52
2021-12-14T16:52
2021-12-14T17:07
распространение коронавируса
татьяна голикова
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
московская область (подмосковье)
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" обладает высокой контагиозностью, необходимо сохранять меры профилактики, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина."В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и как следствие - о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники", - сказала Голикова.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, московская область (подмосковье), владимир путин, здоровье - общество
16:52 14.12.2021 (обновлено: 17:07 14.12.2021)
Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона"
Вице-премьер Голикова отметила необходимость сохранять меры профилактики из-за "омикрона"