https://ria.ru/20211214/omikron-1763697091.html

Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона"

Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова призвала сохранять меры профилактики из-за "омикрона"

Поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" обладает высокой контагиозностью, необходимо сохранять меры профилактики, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:52

2021-12-14T16:52

2021-12-14T17:07

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

московская область (подмосковье)

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" обладает высокой контагиозностью, необходимо сохранять меры профилактики, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина."В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и как следствие - о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники", - сказала Голикова.

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