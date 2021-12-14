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В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом
В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом - РИА Новости, 14.12.2021
В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом
На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник",... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:34
2021-12-14T10:24
безопасность
сергей шойгу
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
алексей криворучко
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.Он проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством предприятия, во время которого обсудил исполнение госконтрактов. Также Криворучко проконтролировал выкатку "Охотника" и проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра."Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — заявил он.Это первый экземпляр "Охотника", оснащенного плоским реактивным соплом, — теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность.Замминистра отметил, что производство "Охотника" требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные беспилотники.По словам Криворучко, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации."В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", — добавил он.В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация создает для "Охотника" новый наземный пункт управления, что тоже должно повысить возможности машины. "Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов — как пилотируемых, так и беспилотных", — добавил он.Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что С-70 имеет огромный потенциал для развития на его базе семейства беспилотных систем будущего."Работы по программе "Охотник" — одно из ключевых направлений для Компании "Сухой" и ОАК &lt;...&gt;. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее завершить испытания и выйти на серийное производство", — приводит его слова пресс-служба.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что к 2022 году работа по "Охотнику" будет завершена и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы.
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безопасность, сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, алексей криворучко, россия
07:34 14.12.2021 (обновлено: 10:24 14.12.2021)
 
В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом

В Новосибирске выкатили первый летный образец беспилотника С-70 "Охотник" с плоским соплом

© Фото : ОАК Выкатка первого летного образца ударного беспилотника С-70 "Охотник" с плоским соплом
 Выкатка первого летного образца ударного беспилотника С-70 Охотник с плоским соплом - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : ОАК
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НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Он проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством предприятия, во время которого обсудил исполнение госконтрактов. Также Криворучко проконтролировал выкатку "Охотника" и проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.
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"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — заявил он.
Это первый экземпляр "Охотника", оснащенного плоским реактивным соплом, — теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность.
Замминистра отметил, что производство "Охотника" требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные беспилотники.
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По словам Криворучко, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.
"В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", — добавил он.
В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация создает для "Охотника" новый наземный пункт управления, что тоже должно повысить возможности машины.
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"Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов — как пилотируемых, так и беспилотных", — добавил он.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что С-70 имеет огромный потенциал для развития на его базе семейства беспилотных систем будущего.

"Работы по программе "Охотник" — одно из ключевых направлений для Компании "Сухой" и ОАК <...>. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее завершить испытания и выйти на серийное производство", — приводит его слова пресс-служба.
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С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что к 2022 году работа по "Охотнику" будет завершена и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы.
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БезопасностьСергей ШойгуОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехАлексей КриворучкоРоссия
 
 
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