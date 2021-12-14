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В Приамурье смягчили ограничения по COVID-19

В Приамурье смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В Приамурье смягчили ограничения по COVID-19

Организациям общественного питания в Амурской области разрешили работать до часу ночи, раньше кафе, рестораны и бары в регионе из-за COVID-19 закрывались в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:33

2021-12-14T16:33

2021-12-14T16:33

распространение коронавируса

общество

благовещенск

амурская область

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Организациям общественного питания в Амурской области разрешили работать до часу ночи, раньше кафе, рестораны и бары в регионе из-за COVID-19 закрывались в 23.00 по местному времени.Правительство Приамурья опубликовало изменения в распоряжение губернатора Амурской области "О введении режима повышенной готовности" (в связи с COVID-19) от 27.01.2020 года."Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 1.00 (в иное время только навынос)", - говорится в документе.Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 стало обязательным для посещения общепита в Благовещенске с 18 октября.

благовещенск

амурская область

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