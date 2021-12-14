https://ria.ru/20211214/norilsk-1763599731.html

Правительство утвердило план развития Норильска

Правительство утвердило план развития Норильска - РИА Новости, 14.12.2021

Правительство утвердило план развития Норильска

Правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, на его выполнение потребуется около 120 миллиардов рублей, РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:17

2021-12-14T09:17

2021-12-14T09:17

норильск

юрий трутнев

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, на его выполнение потребуется около 120 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий и модернизация коммунальной инфраструктуры – такие мероприятия предусмотрены в комплексном плане социально-экономического развития Норильска. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. План рассчитан до 2035 года, но основные мероприятия будут выполнены в ближайшие годы", - говорится в сообщении."На выполнение всех мероприятий потребуется около 120 миллиардов рублей", - сообщает пресс-служба. Из них 24 миллиарда рублей будет направлено из федерального бюджета, 14,7 миллиарда рублей – из бюджета региона. Остальные средства - 81,3 миллиарда рублей - поступят из внебюджетных источников.Согласно плану, в Норильске планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Также будет снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три исторических жилых здания в центре города.До 2024 года 1860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья. Большое внимание будет уделено благоустройству дворов и общественных территорий, модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Запланированы также работы по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами, ремонту электросетей и систем водоснабжения города, строительству нового водозабора на реке Норильской.Кроме того, для малого и среднего бизнеса откроется центр "Мой бизнес", где по принципу "одного окна" можно будет получить все необходимые услуги, в том числе оформить заявку на получение господдержки.Комплексный план касается всего Норильска, отметил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Задача – перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей", – прокомментировал он.

https://realty.ria.ru/20211129/norilsk-1761314333.html

https://ria.ru/20210528/norilsk-1734594348.html

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норильск, юрий трутнев, михаил мишустин, россия