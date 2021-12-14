https://ria.ru/20211214/naled-1763661336.html

В Петербурге проверяют информацию о падении наледи на ребенка

В Петербурге проверяют информацию о падении наледи на ребенка - РИА Новости, 14.12.2021

В Петербурге проверяют информацию о падении наледи на ребенка

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга проверяет информацию о падении наледи на 10-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:25

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга проверяет информацию о падении наледи на 10-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации."Появившаяся информация о падении наледи на 10-летнего мальчика на Большом проспекте требует дополнительного подтверждения. Мы сейчас выясняем обстоятельства, просматриваем камеры", - сказала собеседница агентства.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, 10-летний ребенок пострадал от падения наледи в Петроградском районе Петербурге. "Глыба льда рухнула на 10-летнего ребенка на Большом проспекте Петроградской стороны у дома № 75. От падения льда пострадало его правое плечо", - сказал собеседник агентства.Ранее городская прокуратура сообщила о проведении проверок после травмирования двух человек от падения надели с кровли в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Так, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе наледь травмировала женщину. По данным ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, женщина 1998 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии. Следственные органы после падения наледи на женщину возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.-0-

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происшествия, санкт-петербург, россия